В Ида-Вирумаа футбольный холл в новом году не появится

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Из государственного бюджета планируется выделить в общем шесть миллионов евро на строительство холла в Тарту, Вильянди, Хаапсалу и Рапла. По оценке футбольного портала "Soccernet", стоимость строительства одного стационарного холла и футбольного поля с искусственным газоном составит примерно четыре миллиона евро, на сооружение передвижного купольного холла потратят около двух миллионов евро. Это означает, что все вышеупомянутые самоуправления должны добавить из собственного бюджета в зависимости от типа холла 2,5 или 0,5 миллиона евро.