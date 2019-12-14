Вс, 15.12.2019
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В Ида-Вирумаа футбольный холл в новом году не появится

Еще как минимум две зимы в футбол в Ида-Вирумаа придется играть под открытым небом.

ФОТО: Рене Кунда

Государство в следующем году поддержит сооружение крытых футбольных площадок в четырех городах Эстонии, однако ни одну из них не построят в Ида-Вирумаа, где этого ждут уже давно.

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Из государственного бюджета планируется выделить в общем шесть миллионов евро на строительство холла в Тарту, Вильянди, Хаапсалу и Рапла. По оценке футбольного портала "Soccernet", стоимость строительства одного стационарного холла и футбольного поля с искусственным газоном составит примерно четыре миллиона евро, на сооружение передвижного купольного холла потратят около двух миллионов евро. Это означает, что все вышеупомянутые самоуправления должны добавить из собственного бюджета в зависимости от типа холла 2,5 или 0,5 миллиона евро.

Хотя в Ида-Вирумаа много тех, кто занимается футболом, и представители футбольных клубов уже много лет говорят об острой необходимости в крытой площадке, ни один из городов уезда не вошел в программу строительства холлов на следующий год.

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