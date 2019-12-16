ПЕРЕДОВИЦА: Кто представляет интересы Ида-Вирумаа?

В борьбе за государственные деньги конкурируют все регионы, и, разумеется, нельзя сказать, будто Ида-Вирумаа в этой схватке всегда проигрывает. Однако уезд, который является одним из крупнейших по числу жителей и третьим по вкладу в госэкономику после Харьюмаа и Тартумаа, а также платит самые большие налоги за окружающую среду, имеет обоснованные претензии на большую, чем прежде, долю госсредств.

Как добиться этого, во многом зависит как от избранных отсюда членов Рийгикогу, так и от местных самоуправленческих руководителей - от тщательности их предварительной работы, способности аргументировать, умения привлекать сторонников. Очень важно также взаимное сотрудничество, когда надо уметь видеть, что важно для Ида-Вирумаа в целом, отодвигая при этом на задний план интересы своей партии и не подсчитывая загодя голоса, которые в благодарность можно получить на следующих выборах. Такой подход можно было бы назвать "уездной мудростью", проведя параллель с распространенным словосочетанием "государственная мудрость".