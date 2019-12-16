ПЕРЕДОВИЦА: Кто представляет интересы Ида-Вирумаа?

Нынешней осенью одна за другой поступали новости о том, как задвигались интересы Ида-Вирумаа, когда решалось, куда и в какой очередности направить государственные инвестиции. Касалось это, к примеру, дорогостоящей переделки шоссе в четырехполосные или же наряду с этим такой мелочи, как строительство крытых футбольных стадионов.
В борьбе за государственные деньги конкурируют все регионы, и, разумеется, нельзя сказать, будто Ида-Вирумаа в этой схватке всегда проигрывает. Однако уезд, который является одним из крупнейших по числу жителей и третьим по вкладу в госэкономику после Харьюмаа и Тартумаа, а также платит самые большие налоги за окружающую среду, имеет обоснованные претензии на большую, чем прежде, долю госсредств.
Как добиться этого, во многом зависит как от избранных отсюда членов Рийгикогу, так и от местных самоуправленческих руководителей - от тщательности их предварительной работы, способности аргументировать, умения привлекать сторонников. Очень важно также взаимное сотрудничество, когда надо уметь видеть, что важно для Ида-Вирумаа в целом, отодвигая при этом на задний план интересы своей партии и не подсчитывая загодя голоса, которые в благодарность можно получить на следующих выборах. Такой подход можно было бы назвать "уездной мудростью", проведя параллель с распространенным словосочетанием "государственная мудрость".
Особенно важно будет объяснять и совместно отстаивать интересы уезда в ближайшем будущем, когда придется бороться за так называемые климатические деньги Евросоюза. Ида-Вирумаа, который больше всех в Эстонии пострадал в социально-экономическом отношении от этого перехода, имеет причину получить большую часть этих денег. Однако просто так они сюда не посыплются, если местные руководители не сумеют убедительно донести до принимающих решения, что именно хотели бы предпринять с этими деньгами.