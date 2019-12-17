Союз самоуправлений - министру образования: эстоноязычным школам нужна дополнительная поддержка

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Обращения, в которых поднимались финансовые проблемы школ с эстонским языком обучения, получили продолжение: правление Ида-Вирумааского союза самоуправлений обратилось к министру образования и науки Майлис Репс от имени всех самоуправлений уезда. В обращении сказано, что общеобразовательные школы уезда стоят перед большим вызовом, поскольку число и доля иноязычных учащихся в школах с эстонским языком обучения начали быстро увеличиваться.