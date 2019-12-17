Вт, 17.12.2019
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Союз самоуправлений - министру образования: эстоноязычным школам нужна дополнительная поддержка

Ярвеская школа Кохтла-Ярве ценится и в семьях, где домашним языком является русский, и доля учащихся из таких семей составляет более половины. Снимок сделан в 97-й день рождения школы, который отметили этой осенью.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Правление Ида-Вирумааского союза самоуправлений ждет от министра образования решения финансовых проблем школ с эстонским языком обучения, которые возникли из-за быстрого роста числа русскоязычных учащихся.

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Обращения, в которых поднимались финансовые проблемы школ с эстонским языком обучения, получили продолжение: правление Ида-Вирумааского союза самоуправлений обратилось к министру образования и науки Майлис Репс от имени всех самоуправлений уезда. В обращении сказано, что общеобразовательные школы уезда стоят перед большим вызовом, поскольку число и доля иноязычных учащихся в школах с эстонским языком обучения начали быстро увеличиваться.

Учителя в сложной ситуации

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