ПЕРЕДОВИЦА: Государство должно прийти на помощь школам

О том, что многие русские школы не справляются с обучением госязыку на хорошем уровне, мы слышим годами. Понимание того, что в трудном положении оказались также школы с эстонским языком обучения, которым приходится справляться с постоянно растущим количеством иноязычных учеников, дошло до широкой общественности в конце этого года.
В последний раз внимание на проблему обратил Ида-Вирумааский союз самоуправлений, попросив у Министерства образования и науки дополнительной поддержки для школ с эстонским языком обучения.
Сейчас внимание государства при распределении денег направлено на русскоязычные детсады, чтобы они смогли нанять в группы дополнительного учителя с родным эстонским языком, и на классы языкового погружения в русских школах. Из школ с эстонским языком обучения исключение при дополнительном финансировании сделано для Силламяэ и Нарвы.
В то же время тенденция показывает, что число детей с русским домашним языком постоянно растет и в других эстонских школах Ида-Вирумаа. В кохтла-ярвеской Ярвеской школе еще несколько лет назад количество учеников с другим домашним языком достигало 40 процентов, теперь уже 56 процентов. Ситуация меняется очень быстро, и поэтому школы ждут также быстрых изменений в основах финансирования.
В сторону министерства смотрят потому, что именно государство обещало обеспечить возможность учебы на эстонском языке всем, кто этого пожелает. То есть ему следовало бы также предложить свою поддержку школам, которые попали в трудное положение, предоставляя такую возможность.
В противном случае пострадавшей стороной окажутся как дети с русским родным языком, не успевающие в эстонской школе, так и эстонские дети, темп учебы которых затормозится из-за подтягивания этих ребят.