ПЕРЕДОВИЦА: Государство должно прийти на помощь школам

В последний раз внимание на проблему обратил Ида-Вирумааский союз самоуправлений, попросив у Министерства образования и науки дополнительной поддержки для школ с эстонским языком обучения.

Сейчас внимание государства при распределении денег направлено на русскоязычные детсады, чтобы они смогли нанять в группы дополнительного учителя с родным эстонским языком, и на классы языкового погружения в русских школах. Из школ с эстонским языком обучения исключение при дополнительном финансировании сделано для Силламяэ и Нарвы.

В то же время тенденция показывает, что число детей с русским домашним языком постоянно растет и в других эстонских школах Ида-Вирумаа. В кохтла-ярвеской Ярвеской школе еще несколько лет назад количество учеников с другим домашним языком достигало 40 процентов, теперь уже 56 процентов. Ситуация меняется очень быстро, и поэтому школы ждут также быстрых изменений в основах финансирования.

В сторону министерства смотрят потому, что именно государство обещало обеспечить возможность учебы на эстонском языке всем, кто этого пожелает. То есть ему следовало бы также предложить свою поддержку школам, которые попали в трудное положение, предоставляя такую возможность.