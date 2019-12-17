Вт, 17.12.2019
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

Стоимость квартир в Йыхви падает, приближаясь к уровню Кохтла-Ярве

График ясно показывает, что на таком низком, как сейчас, уровне цены на квартиры в Йыхви бывали за последние 12 лет лишь в отдельные месяцы.

ФОТО: pindi.ee

Средняя цена квадратного метра квартирной площади в Йыхви и Кохтла-Ярве различается всего на сто евро. Однако причина не в том, чтобы цена недвижимости в Кохтла-Ярве демонстрировала рост, а в продолжающемся снижении цены в Йыхви.

ДОСТУПНО ДЛЯ

Опубликованный "Pindi Kinnisvara" обзор, выполненный на основании совершенных в ноябре сделок, показывает, что в Йыхви средняя цена квадратного метра квартирной площади упала до 181 евро. Если еще в августе этот показатель равнялся 322 евро, то в следующие месяцы происходило резкое снижение: в сентябре - до 222 евро, в октябре - до 207 евро.

Резкое падение

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ