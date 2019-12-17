Мадис Олт: "В Люганузе идет борьба с глупостью и высокомерием"

Сейчас борьба идет не только за Хейди Уусталу, но и против глупости и высокомерия.

Но для начала - несколько слов о школе, образовании и образованности.

Хорошее школьное образование играет очень важную роль в формировании образованного молодого человека.

Система образования должна постоянно двигаться в направлении, при котором главным процессом считается развитие ребенка с целью помочь ему вырасти образованным человеком.

В этом смысле Кивиылиская 1-я средняя школа была под руководством Хейди явным указателем направления для всей страны.

Кивиылиская 1-я средняя школа - очень хорошая школа, развал ее по политическим мотивам - преступление.

Волостное управление четко выразило свою убежденность в правильности решения об увольнении директора школы. По-моему, ждать от него больше нечего - у него просто отсутствует уровень, необходимый для понимания ситуации. В волостном управлении собрана удобная для ведущих фигур волостного собрания тяни-толкай-компания.

Мы находимся в положении, когда требуются быстрые решения. К сожалению, государственный юридический аппарат - медленный, а нынешние руководящие политики Люганузеской волости - очень хитрые. Это очень опытные специалисты по манипулированию общественностью, сокрытию собственного лица и уклонению от ответственности.

К сожалению, государственный юридический аппарат - медленный, а нынешние руководящие политики Люганузеской волости - очень хитрые.

Похоже, что мы сами, как граждане волости, должны прийти к тому, как заставить принимающих решения нести ответственность. Именно принимающих решения, каковыми являются не только члены волостного управления, как утверждает председатель волостного собрания Дмитрий Дмитриев.

Я верю, что у нас все же есть одна возможность. Если это не поможет в ближайшей перспективе, то в отдаленной сработает наверняка.

Пора сорвать маски с истинных архитекторов решения. Это тоже может потребовать времени, поскольку они надели на себя довольно много этих масок.

Это три наших ведущих политика из разных партий, которые, судя по предыдущему опыту, вообще не переносят критику и у которых совершенно отсутствует самокритика, но зато много тщеславия.

Энно Винни, Марья-Лийза Вейзер и Дмитрий Дмитриев, вам пора выйти на сцену и признаться, что избавиться от Хейди - это было вашим давним желанием, а не каким-то случайным действием волостного управления в сфере персонала.

Вы очень умело спрятались за спину волостного управления и говорите о каком-то разделении властей. Это волостное управление просматривается насквозь, и мы видим вас издалека и отчетливо.

На этом здесь ограничусь. Посмотрим, что принесет начавшаяся неделя. Если ситуация потребует, то мы начнем срывать эти маски на новой неделе.

Как уже упоминалось, долгосрочный результат разоблачения истинных принимающих решения имеется в любом случае. Следующие выборы состоятся через полтора с лишним года. Интересно, какого урожая голосов может ожидать поступивший таким образом, затаившийся, но все же разоблаченный кандидат?

Кроме того, я очень надеюсь, что кое-кто из являющихся объектом манипуляции членов волостного собрания поймут, что их просто используют. Соберитесь, посмотрите в лицо реалиям и вспомните, что является целью и функцией вашего депутатства.