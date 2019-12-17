Кохтла-ярвеская улица Каэвури в ужасном состоянии, но скорых изменений не будет

ДОСТУПНО ДЛЯ

На улице Каэвури расположено несколько фирм, дорогой пользуются значительное количество транспорта и пешеходов, но ее состояние аварийное - ямы и ухабы. Отсутствие тротуаров заставляет пешеходов ходить по обочине проезжей части. Вероника Баранова - одна из тех, кто нередко видит опасные ситуации: легковые и грузовые машины из-за дорожных ям постоянно выезжают на обочины, угрожая жизни пешеходов, особенно в темное время года.

Весной предприниматели уже обращались в горуправу с просьбой отремонтировать улицу Каэвури, а недавно руководитель фирмы "Novotrade Invest" Дмитрий Хайнацкий сообщил, что в связи с тем, что с нового года на территорию предприятия будет открыт новый проезд с улицы Каэвури и число транспортных средств значительно увеличится, ситуация может усугубиться. По его словам, предприятие совместно с "VKG" инвестировало значительные средства в оборудование железнодорожных переездов, но они считают, что состояние дороги не выдерживает критики, и настоятельно просят привести ее в порядок.