Кохтла-ярвеская улица Каэвури в ужасном состоянии, но скорых изменений не будет

Несмотря на то, что горожане продолжают жаловаться на аварийно опасное состояние улицы Каэвури в Кохтла-Ярве, городские власти рассматривают на ближайшее будущее только ямочный ремонт.
На улице Каэвури расположено несколько фирм, дорогой пользуются значительное количество транспорта и пешеходов, но ее состояние аварийное - ямы и ухабы. Отсутствие тротуаров заставляет пешеходов ходить по обочине проезжей части. Вероника Баранова - одна из тех, кто нередко видит опасные ситуации: легковые и грузовые машины из-за дорожных ям постоянно выезжают на обочины, угрожая жизни пешеходов, особенно в темное время года.