Кохтла-Ярве вырвал победу у Таллинна в казавшейся безнадежной ситуации

Кохтла-ярвеский "Everest" в субботу в чемпионате Эстонии по хоккею с шайбой одержал вторую победу, хотя еще на последней минуте встречи с таллиннским "Viking" кохтлаярвесцы проигрывали со счетом 5:7.
В богатой на голы равносильной игре, проходившей в Таллинне, "Everest" начал последний период, ведя в счете 4:3. Однако в середине периода "викинги", в рядах которых играет множество как нынешних, так и бывших хоккеистов сборной Эстонии, устроили голевую феерию, забив в ворота соперников за четыре минуты четыре шайбы. Хотя "Everest" сразу же отыграл одну шайбу, казавшееся надежным преимущество многократного чемпиона Эстонии в два гола сохранялось и тогда, когда началась последняя минута игрового времени.
Но затем наступил перелом. За 43 секунды до окончания игры Алексей Морозов сократил отставание до минимального, а за 13 секунд до финального свистка Михаил Туго сравнял счет.
Шла пятая минута дополнительного времени, когда Родион Галимзянов забил за "Everest" решающую победную шайбу. Для него это было второе попадание в этом матче.
"Narva PSK" уступил тартускому "Välk" со счетом 1:6, и теперь обе команды имеют по 15 очков и возглавляют турнирную таблицу. "Everest" с пятью очками занимает последнее, четвертое место и отстает от "Viking" на восемь очков.