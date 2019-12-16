Кохтла-Ярве вырвал победу у Таллинна в казавшейся безнадежной ситуации

В богатой на голы равносильной игре, проходившей в Таллинне, "Everest" начал последний период, ведя в счете 4:3. Однако в середине периода "викинги", в рядах которых играет множество как нынешних, так и бывших хоккеистов сборной Эстонии, устроили голевую феерию, забив в ворота соперников за четыре минуты четыре шайбы. Хотя "Everest" сразу же отыграл одну шайбу, казавшееся надежным преимущество многократного чемпиона Эстонии в два гола сохранялось и тогда, когда началась последняя минута игрового времени.

Но затем наступил перелом. За 43 секунды до окончания игры Алексей Морозов сократил отставание до минимального, а за 13 секунд до финального свистка Михаил Туго сравнял счет.

Шла пятая минута дополнительного времени, когда Родион Галимзянов забил за "Everest" решающую победную шайбу. Для него это было второе попадание в этом матче.