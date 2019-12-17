ВРЕМЯ: Рабочие "Кренгольма" требуют прибавки к зарплате

Зарплатный конфликт продолжил развиваться и дошел до второй комиссии, которая соберется во вторник, 12 декабря, в Таллинне, куда поедут также представители рабочих "Кренгольма". Если и на этот раз не удастся достичь соглашения, ситуацию с зарплатой урегулируют обязательным решением. ("Põhja Kodu", 11 декабря 1939 г.)

Мороз не привел в ночлежки новых бездомных

По словам Уно Сеппа, директора Йыхвиского социального дома, где находится приют для бездомных на 12 мест, хоть и наступили холода, не было ни одного клиента. Он объясняет это тем, что в течение последнего года практически всех йыхвиских бродяг расселили. "Но если кто-то попросится на ночь, пустим, несмотря на то, откуда человек - из Йыхви или из другого города или волости", - отметил Сепп.В нарвской ночлежке народу тоже не прибавилось. Она рассчитана на 81 человека. Как говорит ее директор Эдуард Садала, ночевать обычно приходят около 40 человек. И сейчас клиентов не стало больше. "Значит, люди все-таки пристроены, им есть где пережить холода", - считает Садала. ("Северное побережье", 17 декабря 2009 г.)