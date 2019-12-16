ОДИН ВОПРОС: Почему вас не было со всеми на празднике?

Нарвский колледж Тартуского университета собрал на празднование своего 20-летия десятки человек, включая ректора университета Тоомаса Ассера. Многие задались вопросом: почему не удостоила праздник участием первый и многолетний директор Катри Райк, под руководством которой колледж встал на ноги и построил себе новый прекрасный дом? Она даже не воспользовалась возможностью записать видеообращение к участникам торжества, как сделали некоторые другие.
Экс-директор Нарвского колледжа ТУ, член Рийгикогу и Нарвского горсобрания КАТРИ РАЙК:
- Годовщину колледжа я не хотела портить своим присутствием, поскольку нахожу, что последние годы развития колледжа были неважными, и я хочу снова вернуться в такой колледж, у которого ясные видение развития и будущее. Колледж нынче теряет статус центра развития в своем регионе. День годовщины колледжа был довольно печальным в моем доме.
Поздравляю всех, кто учился или работал в колледже, или кто делает это сегодня. Нас всего где-то 2000 человек. Для меня Нарвский колледж всегда остается самым любимым местом в мире.