ОДИН ВОПРОС: Почему вас не было со всеми на празднике?

Нарвский колледж Тартуского университета собрал на празднование своего 20-летия десятки человек, включая ректора университета Тоомаса Ассера. Многие задались вопросом: почему не удостоила праздник участием первый и многолетний директор Катри Райк, под руководством которой колледж встал на ноги и построил себе новый прекрасный дом? Она даже не воспользовалась возможностью записать видеообращение к участникам торжества, как сделали некоторые другие.