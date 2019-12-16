18-летний воспитанник "Нарва-Транса" дебютировал в итальянской Серии А

Тунев и ранее в этом сезоне привлекался в заявку СПАЛа, дважды наблюдая за игрой основного состава со скамейки запасных, но теперь игрок юниорской сборной Эстонии официально дебютировал в одной из лучших футбольных лиг мира.

Тунев вышел на поле на 77-й минуте при счете 2:1 в пользу "Ромы", через несколько минут нападающий римлян Генрих Мхитарян установил окончательный счет в матче - 3:1.