В Белом зале поселился дух Рождества

ДОСТУПНО ДЛЯ

Впечатление создают картины, на которых изображены многочисленные церкви, Новгородский кремль, природа в ожидании прихода зимы... Основная часть экспозиции - творческий отчет участников пленэра в Великом Новгороде, куда шестеро кохтла-ярвеских живописцев недавно ездили по приглашению коллег из Новгородского отделения Союза художников России. Они хорошо потрудились, благодаря чему кохтлаярвесцы могут полюбоваться видами древнего города, который является побратимом Кохтла-Ярве уже 15 лет.