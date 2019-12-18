Чт, 19.12.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

В Белом зале поселился дух Рождества

Аарне Ханни, Вера Ахмедова и Юрий Хорев - у коллег всегда есть что обсудить на вернисаже.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Несмотря на то, что традиционную зимнюю выставку Кохтла-Ярвеское объединение художников назвало "Мосты культуры", гости вернисажа утверждали: здесь поселился праздник и ощущается приближения Рождества.

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Впечатление создают картины, на которых изображены многочисленные церкви, Новгородский кремль, природа в ожидании прихода зимы... Основная часть экспозиции - творческий отчет участников пленэра в Великом Новгороде, куда шестеро кохтла-ярвеских живописцев недавно ездили по приглашению коллег из Новгородского отделения Союза художников России. Они хорошо потрудились, благодаря чему кохтлаярвесцы могут полюбоваться видами древнего города, который является побратимом Кохтла-Ярве уже 15 лет. 

Председатель Кохтла-Ярвеского объединения художников Аарне Ханни сказал, что на выставке представлены 20 авторов, 57 картин. "Тематику не ограничивали, каждый принес то, что ему хотелось показать, поэтому экспозиция получилась разнообразной", - доволен он. А коллеги добавляют: общее настроение праздничное, а искусство всегда поднимает жизненный тонус.

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