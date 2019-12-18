"HITO/Karjamaa" не удалось сломить "медведей" Айвара Куусмаа

ДОСТУПНО ДЛЯ

К концу первой половины проходившей в Йыхвиском спортхолле игры "HITO/Karjamaa" вел в счете на пять очков - 46:41. Для хозяев площадки все складывалось хорошо еще и после трех минут второй половины встречи. Однако после преимущества в счете 51:47 начался глубокий спад. За оставшиеся до конца четверти игры семь минут "HITO/Karjamaa" сумел набрать всего четыре очка - да и то в свободных бросках. Кадрина же набрал за это время 21 очко. Перед последней четвертью игры ида-вируская команда отставала в счете уже на 13 очков, и сил у нее, чтобы выйти из этого положения, уже не хватило.