Чт, 19.12.2019
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"HITO/Karjamaa" не удалось сломить "медведей" Айвара Куусмаа

Под руководством Айвара Куусмаа команда "Kadrina Karud" во главе с американцем Остином Дуайтом Райтеном показала в Йыхви красивый баскетбол, что означало, к сожалению, поражение для уставшего во второй половине игры "HITO/Karjamaa".

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Одержавший в первой эстонской баскетбольной лиге две победы подряд "HITO/Karjamaa" не сумел удержаться на победной волне в вирумааском дерби, так как к началу второй половины встречи с руководимой Айваром Куусмаа командой "Kadrina Karud" силы иссякли.

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К концу первой половины проходившей в Йыхвиском спортхолле игры "HITO/Karjamaa" вел в счете на пять очков - 46:41. Для хозяев площадки все складывалось хорошо еще и после трех минут второй половины встречи. Однако после преимущества в счете 51:47 начался глубокий спад. За оставшиеся до конца четверти игры семь минут "HITO/Karjamaa" сумел набрать всего четыре очка - да и то в свободных бросках. Кадрина же набрал за это время 21 очко. Перед последней четвертью игры ида-вируская команда отставала в счете уже на 13 очков, и сил у нее, чтобы выйти из этого положения, уже не хватило.

Болельщикам в Йыхвиском спортхолле до последних минут довелось наблюдать радость играющего в рядах "Kadrina Karud" 23-летнего американца Остина Дуайта Райтена, эффектно отправлявшего мяч в корзину, а также неоднократно слышать недовольный голос принявшего руководство кадринаской командой Айвара Куусмаа, который стремился выжать из своей команды все силы.

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