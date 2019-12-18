"Лоттемаа" - любимое детьми место, однако инженерное образование непопулярно

За происходящим в Деревне изобретателей с большим интересом и сопереживанием наблюдают по книгам, фильмам и в тематическом парке сотни тысяч детей и их родителей. Можно предположить, что поэтому по крайней мере каждый второй восхищавшийся в начальной школе собачкой Лотте малыш в старшей школьной ступени захочет в дальнейшем выучиться на инженера.
Однако практика показывает, что многие учащиеся в ходе учебы, напротив, начинают испытывать страх и неприятие реальных предметов.
Почему так происходит и что можно сделать для изменения ситуации, обсуждали на недавнем семинаре в Вирумааском колледже лица, связанные с организацией образования.
С преподаванием реальных предметов у нас в общих чертах те же проблемы, что с преподаванием эстонского языка русскоязычной молодежи. Все понимают, что необходимо уделять больше внимания преподаванию реальных предметов и сделать его более интересным. Знают, что школам нужно больше учителей реальных предметов и надо развивать в молодежи инженерное мышление (читай: открытое, инновативное, изобретательное).
На практике перемены означают, однако, выход из зоны комфорта для нескольких участвующих сторон. Я призываю родителей активнее требовать для своего ребенка лучшего в сфере как языка, так и образования.
Что могли бы сделать школьные руководители и учителя?
Для начала руководителям школ надо найти время, чтобы продумать решения по данной теме. Очень многие формирующие нашу образовательную жизнь решения зависят от системы оценки ценностей и отношения школьных руководителей. Именно они могут организовать для имеющихся учителей дополнительное инженерное обучение и повысить понимание важности реальных предметов в своем школьном коллективе. Страх руководителей и учителей перед широкой математикой быстро передается и ученикам.
С преподаванием реальных предметов у нас в общих чертах те же проблемы, что с преподаванием эстонского языка русскоязычной молодежи.
Просвещение и информирование родителей о карьерных возможностях в инженерии - одна из возможных дополнительных миссий школьных руководителей, ведь их прямой рабочей обязанностью это не является. Но все же большинство взглядов и ценностей молодежь усваивает именно дома.
Связанные с программированием знания и умения надо развивать в школе постоянно, начиная с начальной школы и кончая гимназией. Классические реальные предметы можно приблизить к жизни, связав с ними, например, популярные увлечения. Почему бы не объединить математику и физику с игрой в футбол или волейбол?
В каждой школьной ступени обязательным предметом мог бы стать, так сказать, урок изобретательства. На каникулах в школах следовало бы устраивать для детей научные лагеря, привлекая к этому предприятия, а также профессиональные и высшие школы. Между школами мог бы происходить также ученический обмен. Может, именно учитель какой-то другой школы заразит учеников интересом к реальным предметам.
Каков вклад предприятий?
Предприятия готовы развивать инженерное дело посредством карьерного консультирования, а также делиться своими успехами с учениками, учителями и родителями. Было бы здорово, если бы учителям реальных предметов время от времени предоставляли возможность стажироваться на предприятии, чтобы вводить их в курс современного реального производства. Проведение школьных уроков на предприятии тоже помогло бы подтолкнуть молодежь задуматься об учебе на инженера.
Предприятия занимаются достойной благодарности работой по популяризации инженерного дела и всегда готовы поделиться своими взглядами. Например, член правления "Eastman Specialties" Ханнес Рейнула подчеркивает, что к инженерии относятся очень узко, однако именно инженерное образование при последующей комбинации с образованием в области управления бизнесом закладывает крепкую платформу для того, чтобы стать руководителем и заняться бизнесом.
Руководитель "VKG" по развитию Марти Вийрмяэ отмечает, что именно сознательная ставка на инженерное образование создает в государстве инновацию и экономический рост. Ведущий партнер по персоналу "Eesti Energia" Ольга Зайцева тоже констатирует, что карьерная успешность нынешних школьников базируется на знании реальных предметов. Профессии и должности будущего предполагают еще большую, чем сейчас, логику, аналитические способности и пространственное мышление, способность учиться и адаптироваться.
Какой поддержки ждут от государства?
От государства руководители образования ждут прежде всего создания республиканской программы популяризации области STEM (естественные науки, технология, инженерия, математика). Конечно, нельзя обойти тему дополнительного финансирования, но на этом вопросе я здесь более подробно останавливаться не буду.
На государственном уровне надо постоянно заниматься модернизацией учебных программ и направлением приоритетов образования по интересам в область STEM. При имеющихся средствах и людях тоже надо найти возможность укрепления этой области. Упрощенное изучение физики и химии можно было бы начинать уже в четвертом классе. Внесение таких изменений в государственную учебную программу не потребовало бы значительных дополнительных инвестиций.
И, разумеется, государство может на всех уровнях отмечать работу лучших учащихся и преподавателей в сфере реальных предметов знаками признания и почета. Инженерное образование надо ценить, поддерживать и популяризовать также на государственном уровне.