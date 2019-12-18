"Лоттемаа" - любимое детьми место, однако инженерное образование непопулярно

Однако практика показывает, что многие учащиеся в ходе учебы, напротив, начинают испытывать страх и неприятие реальных предметов.

Почему так происходит и что можно сделать для изменения ситуации, обсуждали на недавнем семинаре в Вирумааском колледже лица, связанные с организацией образования.

С преподаванием реальных предметов у нас в общих чертах те же проблемы, что с преподаванием эстонского языка русскоязычной молодежи. Все понимают, что необходимо уделять больше внимания преподаванию реальных предметов и сделать его более интересным. Знают, что школам нужно больше учителей реальных предметов и надо развивать в молодежи инженерное мышление (читай: открытое, инновативное, изобретательное).

На практике перемены означают, однако, выход из зоны комфорта для нескольких участвующих сторон. Я призываю родителей активнее требовать для своего ребенка лучшего в сфере как языка, так и образования.

Что могли бы сделать школьные руководители и учителя?

Для начала руководителям школ надо найти время, чтобы продумать решения по данной теме. Очень многие формирующие нашу образовательную жизнь решения зависят от системы оценки ценностей и отношения школьных руководителей. Именно они могут организовать для имеющихся учителей дополнительное инженерное обучение и повысить понимание важности реальных предметов в своем школьном коллективе. Страх руководителей и учителей перед широкой математикой быстро передается и ученикам.

С преподаванием реальных предметов у нас в общих чертах те же проблемы, что с преподаванием эстонского языка русскоязычной молодежи.

Просвещение и информирование родителей о карьерных возможностях в инженерии - одна из возможных дополнительных миссий школьных руководителей, ведь их прямой рабочей обязанностью это не является. Но все же большинство взглядов и ценностей молодежь усваивает именно дома.

Связанные с программированием знания и умения надо развивать в школе постоянно, начиная с начальной школы и кончая гимназией. Классические реальные предметы можно приблизить к жизни, связав с ними, например, популярные увлечения. Почему бы не объединить математику и физику с игрой в футбол или волейбол?

В каждой школьной ступени обязательным предметом мог бы стать, так сказать, урок изобретательства. На каникулах в школах следовало бы устраивать для детей научные лагеря, привлекая к этому предприятия, а также профессиональные и высшие школы. Между школами мог бы происходить также ученический обмен. Может, именно учитель какой-то другой школы заразит учеников интересом к реальным предметам.

Каков вклад предприятий?