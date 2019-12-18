Ийзакуские школьники заставили сильно попотеть местных ветеранов

Команда Ийзакуской гимназии/Баскетбольной школы Рейнара Халлика была как никогда близка к первой победе во второй эстонской лиге, однако опытные баскетболисты из местного клуба "Alutaguse" лишили ее этой радости.
Ради победы ветеранам баскетбола пришлось сильно попотеть. Первую четверть школьники выиграли со счетом 22:16, к концу второй счет сравнялся - 36:36. В начале третьей четверти молодежь даже оторвалась на четыре очка, но затем входящая в число середняков второй лиги команда Алутагузе поняла, что для победы нужно поднапрячься и повысить обороты. Это сделали так основательно, что в следующие девять с половиной минут счет составил 26:0.
В последней четверти школьникам снова позволили действовать свободнее, и встреча завершилась со счетом 79:64.
Из команды победителей блестящую статистику в этом матче показал Юлар Сала, который набрал 26 очков и сделал 17 подборов. Вклад в победу 41-летнего Янара Александрова составил 14 очков. Из гимназистов по 12 очков набрали Ралдо Оотре и Аренд Кюттим.
Алутагузе после первого круга имеет шесть побед в 11 матчах и занимает седьмое место в таблице.