Ийзакуские школьники заставили сильно попотеть местных ветеранов

Ради победы ветеранам баскетбола пришлось сильно попотеть. Первую четверть школьники выиграли со счетом 22:16, к концу второй счет сравнялся - 36:36. В начале третьей четверти молодежь даже оторвалась на четыре очка, но затем входящая в число середняков второй лиги команда Алутагузе поняла, что для победы нужно поднапрячься и повысить обороты. Это сделали так основательно, что в следующие девять с половиной минут счет составил 26:0.