Победительница конкурса эссе "VKG" написала письмо Грете Тунберг

Учащаяся в Нарвском языковом лицее Кузьмина рассказала, что изначально идея написать письмо Грете Тунберг была предложена в шутку в ходе обсуждения идей для эссе с учителем. "Я сама поначалу не отнеслась к ней серьезно, но учитель решил, что это хорошая мысль", - сказала она.

В первой половине победившей на конкурсе работы "Põlevkivita Ida-Virumaa" ("Ида-Вирумаа без сланца") София Кузьмина рассуждает о поднятых Гретой Тунберг проблемах климата, а затем отмечает, что означало бы для ее родного края быстрое закрытие сланцевой промышленности. "Перед тем как начать писать, я прочитала довольно много материалов на тему как окружающей среды, так и использования сланца. Также поговорила со своими родителями, которые работают на электростанциях", - сказала она.

Кузьмина с интересом следит за выступлениями Греты и обсуждает их как с родителями, так и со знакомыми. "Я разделяю ее мнение, что мы должны защищать чистоту окружающей среды, но при этом мы должны учитывать и благополучие людей. Мы не можем резко оставить без работы тысячи людей, но должны двигаться к тому, чтобы наносимый окружающей среде ущерб со временем становился все меньше. Я верю, что это возможно", - сказала она.

"VKG" перевел победившую работу на английский язык, и Кузьмина сказала, что она отправит ее Грете Тунберг по почте. "Возможно, что она привлечет внимание и тех людей, у которых есть свежие идеи, как еще успешнее совмещать использование сланца и охрану окружающей среды", - отметила она.

Второе место на конкурсе заняла Элизабет Вийл из Кохтла-Ярвеской гимназии с работой "Põlevkivitööstus - lammas hundinahas" ("Сланцевая промышленность - овца в волчьей шкуре"), третье место - ученица Йыхвиской гимназии Александра Амелина с работой "Eesti põlevkiviõlitööstus: minevik ja olevik, aga kas ka tulevik?" ("Производство сланцевого масла в Эстонии: прошлое и настоящее, но есть ли будущее?"). Спецпремий удостоились Эвелин Риймаст (Кохтла-Ярвеская гимназия) и Михаил Михайлов (Нарвский языковой лицей).