Чт, 19.12.2019
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Власти Люганузе остались глухи к словам учителей, предпринимателей и общины

Предупредительная забастовка в поддержку директора школы для Эстонии уникальна - до сих пор учителя в Эстонии бастовали только ради повышения зарплаты.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Несмотря на то, что во вторник в защиту Хейди Уусталу выступили учителя, община и предприниматели, волостные руководители остались глухи к их пожеланиям, и теперь надеются, что ситуацию с директором школы переломят поданные заявления о выражении недоверия.

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- У нас только одно желание. Оно ведь не так велико. Это всего один человек, - констатировала в ходе часовой предупредительной забастовки представитель учителей Марилийс Рандмер, что они хотят только восстановления в должности своего директора Хейди Уусталу.

Это желание представители школы подтверждали как в медиа, так и на двух встречах, которые прошли в волостном управлении. "Мы говорим, но никто не понимает. Как будто стоишь перед учениками и повторяешь одно и то же, чтобы это поняли", - отметила она.

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