Власти Люганузе остались глухи к словам учителей, предпринимателей и общины

Несмотря на то, что во вторник в защиту Хейди Уусталу выступили учителя, община и предприниматели, волостные руководители остались глухи к их пожеланиям, и теперь надеются, что ситуацию с директором школы переломят поданные заявления о выражении недоверия.
- У нас только одно желание. Оно ведь не так велико. Это всего один человек, - констатировала в ходе часовой предупредительной забастовки представитель учителей Марилийс Рандмер, что они хотят только восстановления в должности своего директора Хейди Уусталу.