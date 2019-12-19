"Pargi Кeskus": своей очереди ждут ледовый холл и бассейн

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В отработавшем менее месяца торговом центре из запланированного на ближайшее время не завершено еще строительство кинотеатра "Apollo", который должен быть готов к весне. Но центр ждет от волостного управления информации о том, насколько велика потребность волости в планируемых ледовом холле и бассейне. Для этого руководитель центра по развитию Аллан Мянд уже некоторое время ходит по комиссиям волостного собрания, чтобы узнать их точки зрения, а также ответить на вопросы.