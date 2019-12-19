Чт, 19.12.2019
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"Pargi Кeskus": своей очереди ждут ледовый холл и бассейн

В открывшемся в конце ноября "Pargi Кeskus" из изначально запланированного построена только торговая и обслуживающая часть. Теперь своей очереди ждут бассейн, ледовый холл и отель.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Распахнувший в Йыхви двери в конце ноября "Pargi Кeskus" готовится к проектированию ледового холла и бассейна, однако желает предварительно узнать, каковы ожидания волости и ее готовность бронировать время тренировок в новых сооружениях.

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В отработавшем менее месяца торговом центре из запланированного на ближайшее время не завершено еще строительство кинотеатра "Apollo", который должен быть готов к весне. Но центр ждет от волостного управления информации о том, насколько велика потребность волости в планируемых ледовом холле и бассейне. Для этого руководитель центра по развитию Аллан Мянд уже некоторое время ходит по комиссиям волостного собрания, чтобы узнать их точки зрения, а также ответить на вопросы.

Волость гарантировала покупку времени 

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