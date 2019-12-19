Чт, 19.12.2019
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Борьба заключенных за право на курение завершилась поражением в Госсуде

Вируская тюрьма.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Длившаяся два года борьба заключенных Вируской тюрьмы за право курить завершилась поражением во вторник, когда Государственный суд оставил без удовлетворения ходатайства о признании антиконституционным запрета на табачные изделия в тюрьме.

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Тартуский административный суд в ходе рассмотрения жалоб заключенных подал в Государственный суд ходатайство о признании противоречащим Конституции вступившего в силу в 2017 году и внесенного министром юстиции изменения правил внутреннего распорядка тюрьмы, которое запрещает заключенным в тюрьме курительные табачные изделия и предметы, из которых и при помощи которых возможно изготовить курительные табачные изделия или курить их.

Госсуд не усмотрел нарушения

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