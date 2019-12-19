ВРЕМЯ: 22800 крон на рождественские подарки рабочим

На льняной фабрике, где рабочих в общей сложности 1400, каждый из трудящихся получит пять крон, такую же надбавку выплатит своим работникам и "Кренгольм". На "Кренгольме" сейчас насчитывается в общем 2200 рабочих. На суконной фабрике занято 600 рабочих. Правление Кренгольмской мануфактуры решило оставить без рождественской надбавки тех рабочих, которые были наняты временно и на данный момент не работают. ("Põhja Kodu", 13 декабря 1939 г.)

Замерзающим людям предлагают переселение

В кохтла-ярвеских домах, в которых "VKG Energia" отказывается включить центральное отопление, пока жильцы не погасят старые долги соседей, которые либо бросили свои квартиры, либо уже ушли в мир иной, замерзла вода и полопались трубы. Городское управление предложило помощь в переселении.

Председатель КТ "Олеви, 20" Елена Вилински отметила, что подписала все гарантийные письма "VKG Energia" о погашении долга, график выплат, но теперь говорить о подключении тепла не имеет смысла, так как к четвергу от мороза пострадали технические системы дома.

- Вода в трубах замерзла, батареи отопления лопнули. Нам надо теперь восстанавливать две системы, а на это уйдет много времени, так что мы не сможем принять тепло, - говорит председатель. - Теперь вынуждены перекрыть и воду. Людей надо переселять, город предлагает помощь. Некоторые семьи уже ушли из дома к родственникам, а те, кто остались, боятся переселяться, оставить свои квартиры.