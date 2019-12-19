Страшно любопытное число 13

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Число 13 связано с огромным количеством суеверий - в некоторых странах в домах отсутствует 13-й этаж, а гостиницы "пропускают" 13-й номер, на обеде в ресторанах никогда не будет сидеть за столом 13 человек... Но в Египте и Древнем Китае, наоборот, число 13 издревле почитали и считали счастливым.