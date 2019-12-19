Чт, 19.12.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Страшно любопытное число 13

Двенадцатилетняя Мариан Альпиус из Лихулаской школы искусств назвала свой рисунок "В мою семью пришло 13 индеек, осталось семь", пояснив на вернисаже, что остальных съела лиса. Необычная по замыслу и исполнению работа удостоена главного приза в младшей группе.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Ахтмеская школа искусств провела 13-й международный конкурс "Искусство: игра или творчество?", который проходит с периодичностью раз в два года. Порядковая цифра подсказала и подтему - "13". Итоговая выставка открылась 13 декабря и удивляет посетителей не только неуемной фантазией, но и разнообразием детских мыслей.

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Число 13 связано с огромным количеством суеверий - в некоторых странах в домах отсутствует 13-й этаж, а гостиницы "пропускают" 13-й номер, на обеде в ресторанах никогда не будет сидеть за столом 13 человек... Но в Египте и Древнем Китае, наоборот, число 13 издревле почитали и считали счастливым.

ПОБЕДИТЕЛИ 13-ГО КОНКУРСА:

В группе 8-13 лет лучший рисунок у Мариан Альпиус - "В мою семью пришло 13 индеек, осталось семь". Лихулаская школа искусств, преподаватель Кеа Пелапсон.

В группе 14-18 лет первой премии удостоена работа Алисы Жигадло "Ведьмочки". Ахтмеская школа искусств, преподаватель Ольга Рацыборская. 

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