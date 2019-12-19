ДОСТУПНО ДЛЯ

- Я посмотрел фильм "Бык" дома, и там мне обычно ни один фильм не удается посмотреть без пауз. Но ваш фильм я смотрел не прерываясь. Также почитал рецензии на фильм: отмечают его правильный темпоритм и предполагают, что это связано с вашей прошлой балетной карьерой и/или с тем, что вы также занимаетесь музыкальным творчеством.

- Мне самому дома никогда ни один фильм не удается посмотреть без пауз. Музыка - это хороший спусковой крючок, что в случае фильма очень помогает. Вчера я снова посмотрел "Быка" целиком и понял, что, пожалуй, переборщил - что музыки слишком много. В этом тоже должен быть баланс, потому что музыка - это мощный инструмент и с ним нужно обращаться мастерски. Я смотрю фильм и вижу в нем недостатки - они есть, это не идеальная картина. Зато есть возможность поработать над ошибками. Не знаю - все это сложно (смеется).