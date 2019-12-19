ЧИТАТЬ
Дебютный фильм бывшего артиста балета повествует о суровых 1990-х
СТАТЬЮ
Проходивший с 15 по 24 ноября в Нарве и Кохтла-Ярве в рамках кинофестиваля "Темные ночи" субфестиваль "KinoFF" привел в шахтерский город режиссера Бориса Акопова (34), чтобы тот представил свой рассказывающий о суровых 1990-х годах дебютный фильм "Бык", который завоевал главный приз на нынешнем фестивале "Кинотавр".
- Я посмотрел фильм "Бык" дома, и там мне обычно ни один фильм не удается посмотреть без пауз. Но ваш фильм я смотрел не прерываясь. Также почитал рецензии на фильм: отмечают его правильный темпоритм и предполагают, что это связано с вашей прошлой балетной карьерой и/или с тем, что вы также занимаетесь музыкальным творчеством.