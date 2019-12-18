Министр Репс: дополнительные деньги для части школ - это не решение

"Северное побережье" не раз освещало вопрос дополнительных средств для эстонских школ Ида-Вирумаа, поскольку число русскоязычных детей в них неуклонно растет и многим из них нужна дополнительная поддержка, чтобы учиться на эстонском языке. В понедельник министр образования и науки Майлис Репс ответила на запрос депутатов Рийгикогу на эту тему. Предлагаем краткий обзор вопросов и ответов.
Марис Лаури (Партия реформ):
- В Ида-Вирумаа, а также во многих других регионах Эстонии, где неэстонцев проживает больше и плотность населения выше, получается так, что все больше неэстонцев приходят учиться в эстонские школы. Поскольку с эстонским языком они сталкивались мало, их уровень владения языком недостаточен, чтобы справиться с учебой в школе.
Сейчас правительство оказывает поддержку только тем детям, которые учатся в русских школах (классам языкового погружения, новым иммигрантам. - Ред.), но не тем, кто учится в эстоноязычных школах, то есть там, где обучение языку идет быстрее и лучше всего. Что планируется предпринять для решения этой проблемы?
Министр образования и науки Майлис Репс (Центристская партия):
- Естественно, что там, где учатся дети с иным домашним языком, учителю требуются новые компетенции, которые постоянно меняются. У фонда "Innove" есть центр многоязычного обучения и методики языкового погружения, который предлагает учителям и командам школ различные курсы и консультации. Интерес школ с эстонским языком обучения и учителей к курсам повышения квалификации значительно вырос. Например, в 2019 году уже треть учителей, участвовавших в курсах интегрированного обучения предмету и языку, была из школ с эстонским языком обучения.
Также центр отдельно помогает советом и предлагает консультации по вопросам учебных материалов учителям, которые ведут учебную работу на эстонском языке с учащимися с иным домашним языком.
Марис Лаури:
- Вы, возможно, не осознаете общего характера этой проблемы. Да, эти курсы помогают тем учителям, которые оказались в такой ситуации недавно, или если таких учащихся в классе мало, меньше десяти процентов. Если их больше - 20, 30, 40, 50, 60 процентов, то эти методы уже не помогают. Тогда нужны группы меньшего размера, индивидуальный подход, все это предполагает наличие финансовой поддержки.
Майлис Репс:
- Это ведь очень здорово, что русскоязычное население доверяет эстонской системе образования и принимает такие решения, особенно в ситуации, когда для школы это очень большой вызов. Этот вопрос стоит не только в Валга и Ида-Вирумаа. Есть регионы, где уже давно никто не помнит, что когда-то здесь была русскоязычная школа.
Школы, конечно, делятся друг с другом лучшим практическим опытом, создают маленькие группы и индивидуальные учебные программы. Да, сегодня дополнительного коэффициента за это не предусмотрено. По крайней мере, до сих пор побеждало мнение, что домашний язык - это не то, на основании чего можно сказать, что у ребенка есть трудности в учебе.
Теперь возникает вопрос: если для языкового погружения в какой-то момент появились дополнительные коэффициенты и они исторически сохранились, то должна ли подобная система коэффициентов расшириться? Школы все активнее сообщают, что такие дети рассредоточиваются по классам и школы как таковые нуждаются в мерах поддержки.
Сегодня вопрос не просто в том, чтобы дать определенным школам дополнительные деньги, а в том, что отсутствует система.
Катри Райк (Социал-демократическая партия):
- Я тоже была удивлена, когда поняла, что в Ида-Вирумаа восемь эстонских школ и только в двух из них русскоязычных детей меньше 25 процентов. На самом деле поддержка эстоноязычной школы в Ида-Вирумаа важна не только для русскоязычных детей, но и для эстонских детей. Объединение руководителей школ Ида-Вирумаа попросило 200000 евро в год на все эти шесть школ, прежде всего для того, чтобы они смогли нанять второго учителя или опорного специалиста.
В вашем распоряжении есть бюджет, где на обучение эстонскому языку и обучение на эстонском языке отводится около семи-восьми миллионов. Может, все-таки возможно перераспределить деньги таким образом, чтобы эти ида-вируские школы получили эту поддержку в следующем году? В то время как эту систему, как вы правильно подчеркиваете, будут разрабатывать.
Майлис Репс:
- Эта сумма действительно составляет порядка семи-восьми миллионов. В ней значительная часть сформировавшихся в том же Ида-Вирумаа школ, которые исторически очень долгое время поддерживались (нарвские и силламяэские школы с эстонским языком обучения. - Ред.). Предлагается отнять у них и дать другим? Зная регион, я думаю, что там очень сложно перенаправить несколько миллионов от одного другому.
Теперь об иных дополнительных средствах. Мы обязательно продолжим детсадовскую программу. Идея второго учителя, которую предлагают ида-вируские школы, та же самая, что с самого начала содержится в этой пилотной программе. Одно из решений как раз и есть два учителя в классе. Это означает, что общая учебная работа выстроена в своем ритме, а второй учитель поддерживает тех, кому в этот период нужна поддержка.
Рихо Брейвель (EKRE):
- Поскольку я сам был директором гимназии (Тойлаской), где те же самые проблемы, то могу по своему опыту сказать: те дети, которые говорят дома на другом языке, также сталкиваются с проблемами обучения дома, поскольку родители не в состоянии им помочь. У меня была идея ввести в группы продленного дня дополнительных учителей, которые смогли бы их учить, но это опять же означает для школы потребность в дополнительных деньгах.
Майлис Репс:
- Я считаю, что это одна из позитивных возможностей - поддержать школу продленного дня или такую меру, которая дает возможность индивидуального подхода к детям, которым на уроках, возможно, что-то остается непонятным.
Будь то коэффициенты или тема дополнительных учителей - все возможности нужно спокойно рассмотреть. Один из вариантов - применять к Ида-Вирумаа отдельный подход, но школьная общественность дает очень четкий сигнал, что если найдут какую-то модель, то она должна быть открыта для всех.