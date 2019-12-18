Министр Репс: дополнительные деньги для части школ - это не решение

Марис Лаури (Партия реформ):

- В Ида-Вирумаа, а также во многих других регионах Эстонии, где неэстонцев проживает больше и плотность населения выше, получается так, что все больше неэстонцев приходят учиться в эстонские школы. Поскольку с эстонским языком они сталкивались мало, их уровень владения языком недостаточен, чтобы справиться с учебой в школе.

Сейчас правительство оказывает поддержку только тем детям, которые учатся в русских школах (классам языкового погружения, новым иммигрантам. - Ред.), но не тем, кто учится в эстоноязычных школах, то есть там, где обучение языку идет быстрее и лучше всего. Что планируется предпринять для решения этой проблемы?

Министр образования и науки Майлис Репс (Центристская партия):

- Естественно, что там, где учатся дети с иным домашним языком, учителю требуются новые компетенции, которые постоянно меняются. У фонда "Innove" есть центр многоязычного обучения и методики языкового погружения, который предлагает учителям и командам школ различные курсы и консультации. Интерес школ с эстонским языком обучения и учителей к курсам повышения квалификации значительно вырос. Например, в 2019 году уже треть учителей, участвовавших в курсах интегрированного обучения предмету и языку, была из школ с эстонским языком обучения.

Также центр отдельно помогает советом и предлагает консультации по вопросам учебных материалов учителям, которые ведут учебную работу на эстонском языке с учащимися с иным домашним языком.

Марис Лаури:

- Вы, возможно, не осознаете общего характера этой проблемы. Да, эти курсы помогают тем учителям, которые оказались в такой ситуации недавно, или если таких учащихся в классе мало, меньше десяти процентов. Если их больше - 20, 30, 40, 50, 60 процентов, то эти методы уже не помогают. Тогда нужны группы меньшего размера, индивидуальный подход, все это предполагает наличие финансовой поддержки.

Майлис Репс:

- Это ведь очень здорово, что русскоязычное население доверяет эстонской системе образования и принимает такие решения, особенно в ситуации, когда для школы это очень большой вызов. Этот вопрос стоит не только в Валга и Ида-Вирумаа. Есть регионы, где уже давно никто не помнит, что когда-то здесь была русскоязычная школа.

Школы, конечно, делятся друг с другом лучшим практическим опытом, создают маленькие группы и индивидуальные учебные программы. Да, сегодня дополнительного коэффициента за это не предусмотрено. По крайней мере, до сих пор побеждало мнение, что домашний язык - это не то, на основании чего можно сказать, что у ребенка есть трудности в учебе.

Теперь возникает вопрос: если для языкового погружения в какой-то момент появились дополнительные коэффициенты и они исторически сохранились, то должна ли подобная система коэффициентов расшириться? Школы все активнее сообщают, что такие дети рассредоточиваются по классам и школы как таковые нуждаются в мерах поддержки.