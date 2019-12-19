Самоуправления готовы помочь молодежи

Большая часть молодежи активна и радует общество. Самоуправления стараются дойти также до того меньшинства, которое не учится и не работает. Снимок имеет иллюстративный характер, на нем запечатлены молодые участники кампании "Нарва - кандидат на титул культурной столицы Европы 2024".

В городах Кохтла-Ярве и Нарва, а также в Тойлаской волости в центре внимания сейчас более тысячи молодых людей, которые, по данным государства, не учатся и не работают. Самоуправления выясняют, почему эта молодежь осталась в стороне от образования и рынка труда, чтобы при необходимости протянуть ей руку помощи.