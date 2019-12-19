Чт, 19.12.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Самоуправления готовы помочь молодежи

Большая часть молодежи активна и радует общество. Самоуправления стараются дойти также до того меньшинства, которое не учится и не работает. Снимок имеет иллюстративный характер, на нем запечатлены молодые участники кампании "Нарва - кандидат на титул культурной столицы Европы 2024".

ФОТО: Илья Смирнов

В городах Кохтла-Ярве и Нарва, а также в Тойлаской волости в центре внимания сейчас более тысячи молодых людей, которые, по данным государства, не учатся и не работают. Самоуправления выясняют, почему эта молодежь осталась в стороне от образования и рынка труда, чтобы при необходимости протянуть ей руку помощи.

ДОСТУПНО ДЛЯ

Опорная система молодежной гарантии - данный государством местным самоуправлениям инструмент, позволяющий узнать о неучащейся и неработающей молодежи 16-26 лет в своем регионе и предложить ей при необходимости поддержку при возвращении на путь образования или на рынок труда. 

Для этого муниципальные работники опорной системы молодежной гарантии (кейс-менеджеры) получают от Департамента социального страхования два раза в год списки потенциальных нуждающихся в помощи и сами связываются со входящей в группу риска молодежью. 

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