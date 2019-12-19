Самоуправления готовы помочь молодежи

В городах Кохтла-Ярве и Нарва, а также в Тойлаской волости в центре внимания сейчас более тысячи молодых людей, которые, по данным государства, не учатся и не работают. Самоуправления выясняют, почему эта молодежь осталась в стороне от образования и рынка труда, чтобы при необходимости протянуть ей руку помощи.
Опорная система молодежной гарантии - данный государством местным самоуправлениям инструмент, позволяющий узнать о неучащейся и неработающей молодежи 16-26 лет в своем регионе и предложить ей при необходимости поддержку при возвращении на путь образования или на рынок труда.