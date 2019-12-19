ОДИН ВОПРОС: Был ли нарушен в Кивиылиской 1-й средней школе принцип политической нейтральности?

- Граждане Эстонии имеют право входить в партии и участвовать в направлении общественной жизни через политическую деятельность. С 16 лет местные жители имеют право участвовать в выборах собраний местных самоуправлений. Поэтому интерес школьной молодежи к политике и решению вопросов общественной жизни всячески приветствуется. Разумеется, школа не должна становиться оплотом определенной партии. Учащийся вправе использовать во внеклассной деятельности помещения своей школы бесплатно в соответствии с правилами внутреннего распорядка школы. Если помещения разрешают использовать на равных основаниях представителям разных мировоззрений, никого не предпочитая и не исключая, это не противоречит принципу нейтральности школы.