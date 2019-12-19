Криминальный журналист Светлана Логинова презентует свое первое художественное литературное произведение

Известный криминальный журналист Светлана Логинова презентует в субботу, 21 декабря в 13 часов в Йыхвиской центральной библиотеке две книги: документальное произведение "Криминальная Эстония" и вышедший недавно роман "Черная вдова".
Книга "Криминальная Эстония" основана на реальных событиях и создает значительно более панорамную картину, чем предыдущая книга Светланы Логиновой о преступном мире "Бандитский Ида-Вирумаа". В ней описываются события не только 1990-х годов, но и периода смены тысячелетий. Расширен также географический охват, показаны связи ида-вируской преступности с преступностью в других регионах страны.
Логинова говорит, что преступный мир Эстонии и тогда продолжал жить по собственным законам. Появлялись новые организованные группировки, руководимые молодыми лидерами преступного мира и ориентировавшиеся главным образом на наркоторговлю. Выходившие на волю из тюрем прежние лидеры тоже хотели жить хорошо. Часть из них были убиты, часть покинули Эстонию...
- Я старалась внести во второе издание все факты и события, произошедшие за эти годы, кроме тех уголовных дел, которые были еще в стадии расследования и судебных процессов. Некоторые события я рассматриваю в свете полученных мною новых фактов и сведений, например, убийство кохтла-ярвеского депутата Николая Князева, - говорит Логинова.
"Черная вдова" - первый художественный роман Логиновой, но и он посвящен теме криминала. Он вышел нынче в московском издательстве "Родина".
Главная героиня романа - молодая женщина из Питера, бывшая замужем за американским летчиком, который после своей гибели оставил ей большую страховку. Только что овдовевшая женщина понимает: чтобы хорошо жить в США, необязательно работать - достаточно просто отправлять своих мужей на тот свет. Так начинается сложный и кровавый бизнес...
Первое документальное произведение автора "Бандитский Ида-Вирумаа" вышел как на русском, так и на эстонском языке и стал наиболее ценным произведением, описывающим кровавые мафиозные времена в Ида-Вирумаа.