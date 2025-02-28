На Масленицу съедят тысячи блинов

После четырехлетнего перерыва масленичные гулянья вновь устраивает на своей территории Кохтла-Ярвеский Дом творчества школьников. Праздник начнется в субботу в 13.00. По словам директора Романа Рикаса, решили возобновить традицию, тем более сейчас идут школьные каникулы, а дети любят уличные развлечения. Организаторы придумали множество игр, конкурсов и разных зимних забав. Подготовили небольшие программы артисты художественной самодеятельности, выступит городской оркестр.

Не будет сжигания чучела, но блины - обязательно, заказали полторы тысячи. Горячим чаем из самовара тоже можно будет угоститься.

На площадке у клуба "Ахтме" праздник стартует в воскресенье, 2 марта. В полдень начнется детская игровая программа, выступление Кохтла-Ярвеского оркестра и концерт.

В Силламяэ костер будет! Масленицу встречают в воскресенье, 2 марта в 13.00 на площадке у Силламяэского центра культуры. В программе ярмарка, песни, танцы, конкурсы.