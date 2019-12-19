Чт, 19.12.2019
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Художники-символисты общаются образами

Все художники - разные, но объединяет их общий взгляд на эстетику искусства.

ФОТО: Частный архив

В галерее "А-Арт", расположенной на втором этаже нарвского торгового центра "Астри", открылась выставка "Symbol 4" - ида-вируские художники Эдуард Зеньчик, Борис Уваров, Юрий Хорев и Вадим Ерохин показывают двадцать своих произведений. Вход - свободный.

По словам Эдуарда Зеньчика, "Symbol 4" - это объединение творцов с единым концептуальным взглядом. Эстетика символизма и авангардизма стала общим фактором для разных в жизни, но близких по духу художников.

- Четверка символизирует идеальную устойчивую структуру, поэтому очень часто встречается в древней мифологии, легендах, философских трактатах, - рассуждает Эдуард. - Символизм позволяет глубже проникнуть в сущность окружающего мира. Это тонкое, не прямое, метафорическое, иносказательное видение реальности. Наши холсты начинают общаться со зрителями с помощью образов. В каждом присутствует многослойность интерпретаций. А само искусство задает вопросы, на которые каждый может найти свой ответ.

Убедиться в этих словах и испытать глубину погружения в искусство символизма в "Астри" можно до 1 марта следующего года.

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