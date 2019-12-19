Художники-символисты общаются образами

По словам Эдуарда Зеньчика, "Symbol 4" - это объединение творцов с единым концептуальным взглядом. Эстетика символизма и авангардизма стала общим фактором для разных в жизни, но близких по духу художников.

- Четверка символизирует идеальную устойчивую структуру, поэтому очень часто встречается в древней мифологии, легендах, философских трактатах, - рассуждает Эдуард. - Символизм позволяет глубже проникнуть в сущность окружающего мира. Это тонкое, не прямое, метафорическое, иносказательное видение реальности. Наши холсты начинают общаться со зрителями с помощью образов. В каждом присутствует многослойность интерпретаций. А само искусство задает вопросы, на которые каждый может найти свой ответ.