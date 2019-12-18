Две ида-вируские школы были отмечены за ценностное воспитание

В конкурсе участвуют школы, которые систематически занимаются осознанным ценностным воспитанием: развивают творческие способности, предприимчивость, заботливость, ответственность перед обществом и родиной, уважение ко всему живому.

Чтобы претендовать на звание, школам требовалось представить письменный самоанализ в рамках модели хорошей школы. В нем следовало описать, как при развитии организации проводят ценностную работу, обращая внимание на поддержку индивидуального развития каждого ученика, создавая дружелюбную к ученику школьную среду и хорошие отношения между всеми сторонами.

Директор Мяэтагузеской основной школы Вера Сибрик сказала, что титул - это результат работы последних трех лет.

- Мы можем, конечно, в своем кругу сказать, мол, какие мы хорошие, и похвалить себя, но теперь мы проанализировали и нашли доказательства, что так и есть. Считаю, что работающим в нашей школе людям было важно в этом убедиться: мы ведем сотрудничество так, что все разделяют общие ценности и действуют в соответствии с ними.

По словам Сибрик, школа ценит сотрудничество на каждом уровне - между учениками и учителями, школой и родителями, школой и волостной управой. "Такая школьная культура делает Мяэтагузескую основную школу хорошей школой. У нас сельская школа и очень разные дети, но мы умеем это учитывать. Компетентные учителя нашего коллектива - на вес золота".