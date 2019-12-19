ДОСТУПНО ДЛЯ

- Перед концертом волновались все: как молодежь, так и опытные руководители. За несколько минут до начала концерта мы собрались в green room концертного дома, встали в энергетический круг, выслушали последние ободряющие слова и уверенно отправились на сцену, зная, что так много потрудились во имя этого вечера и терять нам больше нечего.