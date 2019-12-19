ПЕРЕДОВИЦА: Деструктивная работа неоисамаасцев в Кивиыли

Политик, среди прочих деяний которого интернет-поисковики выдают также драку в ночном клубе и потасовку с Мартином Репинским, а также последовавший затем наезд в легковом автомобиле на пень, после чего у Дмитриева замерили криминальное опьянение, бесспорно, играет в происходящем весомую роль. Председатель Ида-Вирумааской депутатской группы, годами говоривший о необходимости направления средств эконалогов обратно в уезд, однако бездействовавший, когда была возможность проголосовать за это, одобрил со своими однопартийцами решение волостного управления. Так же, как в Рийгикогу он поддерживает Марта Хельме, бранящего как проживающих в Эстонии русских, так и премьер-министра Финляндии, в Люганузе он дает зеленый свет волостному старейшине, называющему коллектив школы, вставший на защиту своего директора, "людьми с промытыми мозгами".

Однако нельзя забывать, что люганузеский властный союз не продержался бы без входящих в "Isamaa" депутатов. Вступившие позапрошлым летом в "Isamaa" Марья-Лийза Вейзер и Арно Страух до сих пор никоим образом не осудили увольнение Уусталу. Лидеры "Isamaa" постарались дистанцироваться от этого инцидента. Тем не менее "Isamaa" в той же мере отвечает за происходящее в Люганузе, что и Центристская партия.

Чего достигла "Isamaa" в ходе такой деструктивной работы? Выделяющая в своей политике христианские ценности партия во время адвента сильно вывела из себя местную общину. Кивиыли и Люганузе являлись одними из немногих оплотов партии в Ида-Вирумаа, где "Isamaa" имела мало-мальски значительную поддержку. Теперь эта поддержка может растаять за несколько недель, что скажется как на самой партии, так и на Эстонии в целом.