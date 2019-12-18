Заключенного Алексея Воронова уже выпускают подышать свободой

Так называемый серый кардинал Нарвы Алексей Воронов, которого до недавних пор считали наиболее влиятельной фигурой в приграничном городе, встал на путь ресоциализации: экс-политика перевели в открытую тюрьму, и руководство исправительного учреждения позволяет ему время от времени бывать на воле.
Член Нарвского горсобрания, волевой рукой управлявший правящей фракцией "Kodulinn Narva", Алексей Воронов был задержан Полицией безопасности 26 марта 2019 года по подозрению в совершении ряда коррупционных преступлений. Оказавшись под арестом, Воронов проявил инициативу в вопросе заключения соглашения с обвинением и по итогу скорого судебного производства получил 4 года 6 месяцев тюрьмы, из которых только один год подлежит реальному отбытию.
Срок освобождения Воронова из тюрьмы на условиях условного заключения - 26 марта 2020 года, что следует из судебного решения. Но уже сейчас, как стало известно, Воронову позволяют вдыхать запахи свободы.
- Воронов сейчас отбывает свое наказание в отделении открытой тюрьмы, и ему в некоторых случаях на определенное время позволяется отлучаться из тюрьмы, например, чтобы сходить в магазин, - подтвердила "Северному побережью" пресс-представитель Министерства юстиции Кристин Раммус.
В отделение так называемой открытой тюрьмы помещаются лица, совершившие относительно легкие преступления. Также туда переводятся те, кого нецелесообразно больше держать в запертых камерах и которые во время отбытия наказания в закрытой тюрьме показали, что достойны доверия и законопослушны в поведении.
Перевод заключенного в открытую тюрьму - одно из обычных мероприятий для приготовления к освобождению, чтобы заключенный по возможности безболезненно заново приспособился к нахождению в обществе.
Получив обвинительный уголовный приговор, Алексей Воронов перестал быть членом Нарвского горсобрания. Также он вышел из правления муниципального АО "Narva Vesi" и больше не является исполнительным руководителем городского водоканала. После выхода на свободу публичные посты будут для Воронова по-прежнему недоступны.
Примерно за три месяца до ареста Воронова ряд вышедших из Центристской партии членов горсобрания, включая его самого, учредили некоммерческое объединение "Kodulinn Narva", одноименное с их фракцией. Оказавшийся за решеткой Воронов написал заявление о выходе также из правления названного НКО.
Член правления НКО "Kodulinn Narva" и депутат одноименной фракции Нарвского горсобрания Татьяна Стольфат сказала "Северному побережью", что Воронов сможет без проблем войти обратно в их объединение. Однако собеседница подчеркнула и заверила, что НКО никоим образом не влияет на управление городом Нарва, несмотря даже на то, что название точь-в-точь как у фракции и входят туда депутаты.
- Наше НКО занимается организацией различных мероприятий для горожан, но никак не управлением городом, поэтому было бы неправильно связывать возвращение Алексея Воронова с управлением городом, - рассуждает Стольфат. - Он может общаться с нами, давать какие-то советы и так далее, но это все чисто человеческий подход: даже выходя из тюрьмы, каждый человек имеет возможность социализироваться вновь в том обществе, от которого он был изолирован.
Стольфат пока затрудняется сказать, будет ли у вышедшего на свободу Воронова какая-нибудь формальная, неформальная или даже теневая роль в Нарве.
- Давайте дождемся, когда он выйдет, чтобы об этом говорить. Будет ли у него желание возвращаться в НКО и желание чего-то добиваться, быть в городе важной фигурой? - говорит Стольфат. - Рассуждая о нем как об обыкновенном человеке - самое главное то, что здоровье у него не пошатнулось, насколько я в курсе, и он чувствует себя нормально.
Решением от 4 июня 2019 года Вируский уездный суд признал Воронова виновным в получении взятки в крупном размере и в нескольких правонарушениях, связанных с тендерами. В суде Воронов согласился с назначенным ему наказанием: 4 года 6 месяцев заключения в тюрьме, из которых год - реально. Также по решению суда у Воронова конфисковали свыше 126 тысяч евро и забрали преступно полученное имущество почти на 195 тысяч, плюс процессуальные расходы порядка 1300 евро.
Сам размер конфискаций говорит о масштабе деятельности Воронова. Как напомнила член Нарвского горсобрания и депутат Рийгикогу Катри Райк, Воронов долгое время считался реальным владельцем третьего по величине города в Эстонии. "Его боялись и ненавидели, важнейшие городские решения не направлялись без его личного одобрения, - отметила Райк, добавив: - Знаю это по своему опыту".
- Тень господина Воронова присутствует в руководстве Нарвы и сегодня. Власть в городе в руках его попутчиков и избранных им, - уверяет Райк. - По-прежнему работает схема: если вы так сделаете, тогда потеряют работу ваш муж, мать, свекровь. Самый дорогой товар в Нарве - рабочее место в городской системе. Есть ли у меня тому доказательства? Письменных нет, люди говорят. Увидим ли мы господина Воронова в Нарве или нет, это покажет время, но вполне возможно, что в марте Воронов вновь захватит город, - прокомментировала Райк скорый выход осужденного на свободу.