Заключенного Алексея Воронова уже выпускают подышать свободой

Член Нарвского горсобрания, волевой рукой управлявший правящей фракцией "Kodulinn Narva", Алексей Воронов был задержан Полицией безопасности 26 марта 2019 года по подозрению в совершении ряда коррупционных преступлений. Оказавшись под арестом, Воронов проявил инициативу в вопросе заключения соглашения с обвинением и по итогу скорого судебного производства получил 4 года 6 месяцев тюрьмы, из которых только один год подлежит реальному отбытию.

Срок освобождения Воронова из тюрьмы на условиях условного заключения - 26 марта 2020 года, что следует из судебного решения. Но уже сейчас, как стало известно, Воронову позволяют вдыхать запахи свободы.

- Воронов сейчас отбывает свое наказание в отделении открытой тюрьмы, и ему в некоторых случаях на определенное время позволяется отлучаться из тюрьмы, например, чтобы сходить в магазин, - подтвердила "Северному побережью" пресс-представитель Министерства юстиции Кристин Раммус.

В отделение так называемой открытой тюрьмы помещаются лица, совершившие относительно легкие преступления. Также туда переводятся те, кого нецелесообразно больше держать в запертых камерах и которые во время отбытия наказания в закрытой тюрьме показали, что достойны доверия и законопослушны в поведении.

Перевод заключенного в открытую тюрьму - одно из обычных мероприятий для приготовления к освобождению, чтобы заключенный по возможности безболезненно заново приспособился к нахождению в обществе.

Получив обвинительный уголовный приговор, Алексей Воронов перестал быть членом Нарвского горсобрания. Также он вышел из правления муниципального АО "Narva Vesi" и больше не является исполнительным руководителем городского водоканала. После выхода на свободу публичные посты будут для Воронова по-прежнему недоступны.

Примерно за три месяца до ареста Воронова ряд вышедших из Центристской партии членов горсобрания, включая его самого, учредили некоммерческое объединение "Kodulinn Narva", одноименное с их фракцией. Оказавшийся за решеткой Воронов написал заявление о выходе также из правления названного НКО.

Член правления НКО "Kodulinn Narva" и депутат одноименной фракции Нарвского горсобрания Татьяна Стольфат сказала "Северному побережью", что Воронов сможет без проблем войти обратно в их объединение. Однако собеседница подчеркнула и заверила, что НКО никоим образом не влияет на управление городом Нарва, несмотря даже на то, что название точь-в-точь как у фракции и входят туда депутаты.

- Наше НКО занимается организацией различных мероприятий для горожан, но никак не управлением городом, поэтому было бы неправильно связывать возвращение Алексея Воронова с управлением городом, - рассуждает Стольфат. - Он может общаться с нами, давать какие-то советы и так далее, но это все чисто человеческий подход: даже выходя из тюрьмы, каждый человек имеет возможность социализироваться вновь в том обществе, от которого он был изолирован.

Стольфат пока затрудняется сказать, будет ли у вышедшего на свободу Воронова какая-нибудь формальная, неформальная или даже теневая роль в Нарве.

- Давайте дождемся, когда он выйдет, чтобы об этом говорить. Будет ли у него желание возвращаться в НКО и желание чего-то добиваться, быть в городе важной фигурой? - говорит Стольфат. - Рассуждая о нем как об обыкновенном человеке - самое главное то, что здоровье у него не пошатнулось, насколько я в курсе, и он чувствует себя нормально.

Решением от 4 июня 2019 года Вируский уездный суд признал Воронова виновным в получении взятки в крупном размере и в нескольких правонарушениях, связанных с тендерами. В суде Воронов согласился с назначенным ему наказанием: 4 года 6 месяцев заключения в тюрьме, из которых год - реально. Также по решению суда у Воронова конфисковали свыше 126 тысяч евро и забрали преступно полученное имущество почти на 195 тысяч, плюс процессуальные расходы порядка 1300 евро.

Сам размер конфискаций говорит о масштабе деятельности Воронова. Как напомнила член Нарвского горсобрания и депутат Рийгикогу Катри Райк, Воронов долгое время считался реальным владельцем третьего по величине города в Эстонии. "Его боялись и ненавидели, важнейшие городские решения не направлялись без его личного одобрения, - отметила Райк, добавив: - Знаю это по своему опыту".