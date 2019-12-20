В центре Нарвы возводится уникальный дом длиной 120 метров
Строители нарвского учебно-жилого комплекса Академии внутренней обороны и Тартуского университета практически готовы отпраздновать символический праздник стропил. Это значит, что конструктивно-уникальный дом в центре приграничного города уже поднялся в полный рост.
Официальное название новостройки на улице Пауля Кереса довольно неуклюжее и при этом длинное, как сам этот дом: единое учебное и жилое здание Нарвского учебного центра Академии внутренней обороны и Нарвского колледжа Тартуского университета. Проще говоря, студенты двух вузов будут бок о бок учиться, практиковаться и жить в этом огромном доме. Причем в названии еще ничего не сказано про полицейский отряд быстрого реагирования, база которого разместится здесь, а также про бассейн, в котором смогут плавать не только студенты, но и все желающие.
Как покороче нарекут этот дом его постояльцы и остальные нарвитяне - покажет время, и ждать уже не долго.
Работы идут по графику: к концу лета все, включая оснащение, меблировку, должно быть завершено. Открытие запланировано на 2 сентября 2020 года, о чем рассказал "Северному побережью" Пеэтер Тамбу - советник ректора Академии внутренней обороны. В прошлом Тамбу был главным городским архитектором Нарвы, а сейчас на стройплощадке - официальный представитель заказчика.
Специалист в этом деле, Тамбу находит интересным весь проект. Отмечает, что тут выполняются и соседствуют довольно редкие вещи. Чего стоит только гигантский котлован, рыть который, а вернее, пробивать в известняке пришлось до девятиметровой глубины.
Также можно отметить, что почти все строительство сопровождается постоянной заботой о грунтовой воде, уровень которой высок. "В этом году нам еще повезло, потому что весна была сухой, и благодаря этому из котлована выкачивается гораздо меньше воды, чем поначалу предполагалось", - отметил Тамбу, на час ставший гидом по стройплощадке.
Отдельного признания заслуживают проектировщики и строители за будущий бассейн, как заметил Тамбу: "Ни в Эстонии, ни в остальной Северной Европе не строили бассейн такого размера внутри дома, то есть обычно такие бассейны располагаются рядом с основным зданием. Поэтому балки над бассейном тоже необыкновенные и конструктивно очень сложные".
Надземная часть дома строится в большей части из дерева, что поначалу не очень хорошо различимо с улицы, однако это так.
- Подземные два этажа - бетонные, - перечисляет Пеэтер Тамбу. - Первый этаж тоже бетонный, потому что там у нас пространство бассейна. А второй, третий, четвертый этажи полностью деревянные.
Используется выращенная в Эстонии ель. Деревянные элементы выпиливаются на огромном станке и обрабатываются в Пыльва на заводе "Arcwood" - это очень опытный и признанный производитель.
Характеризуя дерево как стройматериал, Тамбу называет его если и капризным, то только в части монтажа при нашей изменчивой и чаще сырой погоде.
- В начале монтажа в Нарве шел дождь, а вода впитывается в дерево очень легко. Поэтому деревянные элементы еще в защитной упаковке. Ранняя морозная зима была бы для нас гораздо лучше.
Сложный объект
- Единое учебное и жилое здание Нарвского учебного центра Академии внутренней обороны и Нарвского колледжа Тартуского университета возводится на улице Пауля Кереса, имеет площадь 11952 квадратных метра и должно быть готово к сентябрю 2020 года.
- Автором является архитектурное бюро "Kolm Pluss Üks". Общественные и полуобщественные помещения, включая плавательный бассейн, будут сконцентрированы на нижних этажах, а жилые комнаты для 260 человек расположатся выше.
- Обучение здесь будут проходить порядка четырехсот практикантов Академии внутренней обороны в год, а единовременно их будет до полусотни. Кроме практикантов центр примет также уже работающих пограничников, полицейских, спасателей и т.д. для повышения квалификации.
- Для Нарвского колледжа Тартуского университета это прежде всего новое студенческое общежитие, поскольку стоящее по соседству старое находится в ужасающем состоянии - оно будет снесено.
- Строительство финансируется из госбюджета, строительство жилой части оплачивает Тартуский университет - его доля 4,4 миллиона евро. Общая стоимость - порядка 18,5 миллиона евро.
- Строительный договор был подписан с АО "Nordecon" 28 февраля 2019 года. Подрядчик сразу отметил, что проект довольно сложный: настолько больших деревянных домов - а у здания даже каркас деревянный на бетонном цоколе - прежде в Эстонии не возводили.
Академия внутренней обороны,
прошлые публикации "Северного побережья"
Как и предписано современным домам, нарвский учебно-жилой комплекс будет максимально энергосберегающим. Об этом думали еще при рождении идеи строить его именно из дерева. Дело в том, что, насколько осведомлен Пеэтер Тамбу, бетонное строительство в мире на втором после энергетики месте по эмиссии углекислого газа в атмосферу. "Об этом очень мало говорится, потому что в мире на сегодняшний день все привыкли воспринимать бетонное строительство как что-то элементарное и само собой разумеющееся".
Тамбу подчеркивает, что здания со спортивными залами и уж тем более с бассейном обычно не сделать энергонейтральными, ведь подогрев, освещение, вентиляция потребляют объективно очень много. "Но здесь благодаря солнечным панелям на крыше мы, возможно, будем энергопассивным домом, а не просто класса "А", - надеется Тамбу.
- Например, подогрев воды в бассейне будет большей частью за счет возвратной энергии, которую мы получим из этого же дома, - привел он пример.
В доме будут учебные помещения, бассейн, тренажерный зал и отдельный зал с матами для спортивных единоборств, стрелковый тир. Но больше всего объема отдано под общежитие. Вернее, два - по числу вузов-заказчиков. В части дома ближе к улице Пауля Кереса - для студентов Нарвского колледжа Тартуского университета, в дальней от улицы части - для практикантов Академии внутренней обороны.
Атриум объединяет все три жилых этажа. Проектировщик получал удовольствие, размещая комнаты не скучно одна над другой, а в творчески перемешанном порядке.
Новый дом целиком, наверное, не кажется обывателю особо эффектным в плане архитектуры. На это замечание у Пеэтера Тамбу встречное мнение профессионала: "В архитектуре достигнуть эффекта можно очень дешево и просто, для этого не нужны даже хорошие инженеры, однако если стены какие-то кривые, это не значит, что строение хорошее".
- Обычно все воспринимают так, что когда шутят с формой, то это хорошая архитектура, но нет, - рассуждает собеседник. - Вопрос в другом: как выполнить данное задание в данном конкретном месте и чтобы все правильно функционировало - это все гораздо сложнее.