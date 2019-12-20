В центре Нарвы возводится уникальный дом длиной 120 метров

Официальное название новостройки на улице Пауля Кереса довольно неуклюжее и при этом длинное, как сам этот дом: единое учебное и жилое здание Нарвского учебного центра Академии внутренней обороны и Нарвского колледжа Тартуского университета. Проще говоря, студенты двух вузов будут бок о бок учиться, практиковаться и жить в этом огромном доме. Причем в названии еще ничего не сказано про полицейский отряд быстрого реагирования, база которого разместится здесь, а также про бассейн, в котором смогут плавать не только студенты, но и все желающие.

Как покороче нарекут этот дом его постояльцы и остальные нарвитяне - покажет время, и ждать уже не долго.

Работы идут по графику: к концу лета все, включая оснащение, меблировку, должно быть завершено. Открытие запланировано на 2 сентября 2020 года, о чем рассказал "Северному побережью" Пеэтер Тамбу - советник ректора Академии внутренней обороны. В прошлом Тамбу был главным городским архитектором Нарвы, а сейчас на стройплощадке - официальный представитель заказчика.

Специалист в этом деле, Тамбу находит интересным весь проект. Отмечает, что тут выполняются и соседствуют довольно редкие вещи. Чего стоит только гигантский котлован, рыть который, а вернее, пробивать в известняке пришлось до девятиметровой глубины.

Также можно отметить, что почти все строительство сопровождается постоянной заботой о грунтовой воде, уровень которой высок. "В этом году нам еще повезло, потому что весна была сухой, и благодаря этому из котлована выкачивается гораздо меньше воды, чем поначалу предполагалось", - отметил Тамбу, на час ставший гидом по стройплощадке.

Отдельного признания заслуживают проектировщики и строители за будущий бассейн, как заметил Тамбу: "Ни в Эстонии, ни в остальной Северной Европе не строили бассейн такого размера внутри дома, то есть обычно такие бассейны располагаются рядом с основным зданием. Поэтому балки над бассейном тоже необыкновенные и конструктивно очень сложные".

Надземная часть дома строится в большей части из дерева, что поначалу не очень хорошо различимо с улицы, однако это так.

- Подземные два этажа - бетонные, - перечисляет Пеэтер Тамбу. - Первый этаж тоже бетонный, потому что там у нас пространство бассейна. А второй, третий, четвертый этажи полностью деревянные.

Используется выращенная в Эстонии ель. Деревянные элементы выпиливаются на огромном станке и обрабатываются в Пыльва на заводе "Arcwood" - это очень опытный и признанный производитель.

Характеризуя дерево как стройматериал, Тамбу называет его если и капризным, то только в части монтажа при нашей изменчивой и чаще сырой погоде.

- В начале монтажа в Нарве шел дождь, а вода впитывается в дерево очень легко. Поэтому деревянные элементы еще в защитной упаковке. Ранняя морозная зима была бы для нас гораздо лучше.