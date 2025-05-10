На границе изъяли статуэтки маршалов Наполеона и фарфор на тысячи евро

Изделия из фарфора стоимостью несколько тысяч евро нашли сотрудники Кингисеппской таможни в багаже гражданки России, прибывшей из Эстонии. Среди изделий были статуэтки серии маршалы Наполеона, сообщает российское издание "Коммерсантъ".
Прибывшую из Эстонии 56-летнюю женщину остановили в "зеленом" коридоре пункта пропуска в Ивангороде. В ее багаже среди личных вещей оказались фарфоровые статуэтки, вазы, плафоны, винтажная фоторамка, настольные керосиновые лампы из бронзы, посуда. Всего россиянка пыталась провезти в Россию 30 предметов общей массой 22 килограмма. Она объяснила таможенникам, что эти вещи приобрела на аукционе для личного пользования.
Среди незадекларированных вещей россиянки отдельно выделялись восемь фарфоровых статуэток знаменитых наполеоновских маршалов Франции, включая Лафайета, Келлермана, Дюмурье, Мортье и Экзельмана, созданных в Германской Демократической Республике более полувека назад.
Общая оценочная стоимость найденных артефактов составляет порядка 4449 евро.