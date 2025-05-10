На границе изъяли статуэтки маршалов Наполеона и фарфор на тысячи евро

Прибывшую из Эстонии 56-летнюю женщину остановили в "зеленом" коридоре пункта пропуска в Ивангороде. В ее багаже среди личных вещей оказались фарфоровые статуэтки, вазы, плафоны, винтажная фоторамка, настольные керосиновые лампы из бронзы, посуда. Всего россиянка пыталась провезти в Россию 30 предметов общей массой 22 килограмма. Она объяснила таможенникам, что эти вещи приобрела на аукционе для личного пользования.