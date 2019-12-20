В нарвской "Свободной сцене" идет административная реформа, пришли новые люди

Кабинет руководителя нарвского театрального центра "Свободная сцена" в середине января покинет Анжелика Штыкалов.

Штыкалов принимала непосредственное участие в подготовке центра к открытию в декабре 2018 года, она руководила всей дальнейшей работой, одновременно пыталась налаживать отношения с нарвским самоуправлением, чтобы получить городское софинансирование.

Как уже писало "Северное побережье", "Свободная сцена" просила у властей Нарвы на 2020 год 100 тысяч евро, однако в только что принятом горбюджете не появилось ни строчки про их поддержку.

В четверг, 19 декабря, Штыкалов призналась, что она прощается со "Свободной сценой": "Нас ждет много интересного впереди, но, к сожалению, уже порознь".

Затем она отказалась комментировать в "Северном побережье" это событие и его предысторию. Штыкалов только признала, что увольнение стало неожиданностью для нее. "Выносить сор из избы - не мой стиль", - объяснила она отказ в комментарии.

Член правления ЦУ "Vaba Lava" Мярт Меос, в свою очередь, рассказал, что с увольнением Анжелики Штыкалов производится изменение структуры управления нарвским подразделением.

- Год показал, что для улучшения работы организации необходимо сделать некоторые реорганизации. Мы уже взяли на работу двух новых сотрудников в дополнение к нашей существующей команде: руководителя по продажам Наталью Одинцову и продюсера Герли Романович, у кого хороший театральный опыт. На данный момент я считаю, что Нарвскому театральному дому не требуется отдельный руководитель, и я предпочел бы, чтобы в доме был опыт продюсерской деятельности и также хорошее сотрудничество с командой таллиннской "Свободной сцены", где у нас на сегодня новая и мощная команда продюсеров. У нас в 2020 году в Нарве довольно крупные вызовы - несколько крупных мероприятий и новые премьеры, - прокомментировал Меос.

Меос также поблагодарил Анжелику через газету за то, что она была во главе нарвской "Свободной сцены" в самое трудное время.