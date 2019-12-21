Жильцы трескающихся кохтла-ярвеских домов просят помощи у города

Дюжина квартирных товариществ Южного микрорайона города Кохтла-Ярве просят дополнить перечень пособий для квартирных товариществ двумя пособиями, учитывающими положение их жилого района.
"Оседание домов потихоньку продолжается, но той угрозы, что они могут обвалиться, проведенные нами тщательные расчеты не подтверждают", - подвела в июне этого года руководитель отдела строительства Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Кати Тамтик итоги длившихся полтора года исследований.