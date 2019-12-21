Сб, 21.12.2019
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Жильцы трескающихся кохтла-ярвеских домов просят помощи у города

С вновь возникающими в стенах трещинами мучаются в нескольких многоквартирных домах Южного микрорайона.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Дюжина квартирных товариществ Южного микрорайона города Кохтла-Ярве просят дополнить перечень пособий для квартирных товариществ двумя пособиями, учитывающими положение их жилого района.

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"Оседание домов потихоньку продолжается, но той угрозы, что они могут обвалиться, проведенные нами тщательные расчеты не подтверждают", - подвела в июне этого года руководитель отдела строительства Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Кати Тамтик итоги длившихся полтора года исследований. 

Построенные в Южном микрорайоне над старой шахтой многоквартирные дома департамент тщательно изучал по просьбе Кохтла-Ярвеского горуправления. Основанием для этого стали, в свою очередь, неоднократные обращения квартирных товариществ данного района в связи с трещинами, образовавшимися в стенах и фундаментах домов. 

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