Жильцы трескающихся кохтла-ярвеских домов просят помощи у города

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"Оседание домов потихоньку продолжается, но той угрозы, что они могут обвалиться, проведенные нами тщательные расчеты не подтверждают", - подвела в июне этого года руководитель отдела строительства Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Кати Тамтик итоги длившихся полтора года исследований.