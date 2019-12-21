Мнение канцлера права не переломило ситуацию со школьным конфликтом в Кивиыли

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Когда Люганузеское волостное управление 5 декабря освободило Хейди Уусталу от должности, основным аргументом управы было прошедшее в школе собрание молодых реформистов, в котором приняли участие четыре ученика, а основанием для претензии послужило обращение к канцлеру права. Теперь бюро канцлера права подтвердило, что до тех пор, пока школа не превратилась в оплот одной партии и соблюдаются правила внутреннего распорядка школы, ученик вправе бесплатно использовать помещения своей школы для внеклассной деятельности. "Если помещения разрешают использовать на равных основаниях представителям разных мировоззрений, никого не предпочитая и не исключая, это не противоречит принципу нейтральности школы", - говорится в ответе бюро.