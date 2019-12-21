Сб, 21.12.2019
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Мнение канцлера права не переломило ситуацию со школьным конфликтом в Кивиыли

Предприниматели собрались на последнее заседание волостного собрания, чтобы потребовать объяснений у коалиции волостного собрания и ее руководителя Дмитрия Дмитриева. Однако ни одна из сторон от своего не отступает.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Хотя позиция бюро канцлера права, что учащийся имеет право бесплатно использовать помещения школы для внеклассной деятельности, обнуляет основную причину увольнения директора Кивиылиской 1-й средней школы, мнения коалиции это не меняет.

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Когда Люганузеское волостное управление 5 декабря освободило Хейди Уусталу от должности, основным аргументом управы было прошедшее в школе собрание молодых реформистов, в котором приняли участие четыре ученика, а основанием для претензии послужило обращение к канцлеру права. Теперь бюро канцлера права подтвердило, что до тех пор, пока школа не превратилась в оплот одной партии и соблюдаются правила внутреннего распорядка школы, ученик вправе бесплатно использовать помещения своей школы для внеклассной деятельности. "Если помещения разрешают использовать на равных основаниях представителям разных мировоззрений, никого не предпочитая и не исключая, это не противоречит принципу нейтральности школы", - говорится в ответе бюро.

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