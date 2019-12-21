Голосование нарвских депутатов проходило под диктатом

Уголовное производство установило, что депутаты голосовали по указке Алексея Воронова так, как было бы выгодно Воронову. Считающийся истинным правителем Нарвы Воронов сейчас сидит за коррупцию в тюрьме, откуда должен освободиться будущей весной.

В ходе уголовного производства подтвердилось, что депутаты, находящиеся у власти в Нарвском горсобрании, голосовали согласно указаниям считавшегося "хозяином" города Алексея Воронова, и самым важным считалось, чтобы решение было выгодно Воронову и связанным с ним лицам. Однако уголовное производство в отношении всех них было прекращено в порядке оппортунитета.