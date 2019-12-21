Сб, 21.12.2019
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Голосование нарвских депутатов проходило под диктатом

Уголовное производство установило, что депутаты голосовали по указке Алексея Воронова так, как было бы выгодно Воронову. Считающийся истинным правителем Нарвы Воронов сейчас сидит за коррупцию в тюрьме, откуда должен освободиться будущей весной.

ФОТО: Илья Смирнов

В ходе уголовного производства подтвердилось, что депутаты, находящиеся у власти в Нарвском горсобрании, голосовали согласно указаниям считавшегося "хозяином" города Алексея Воронова, и самым важным считалось, чтобы решение было выгодно Воронову и связанным с ним лицам. Однако уголовное производство в отношении всех них было прекращено в порядке оппортунитета.

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"В ходе уголовного производства было установлено, что при голосовании в горсобрании неоднократно руководствовались интересами не города, а частных лиц, должности распределяли и голосование проходило под диктатом Алексея Воронова", - сообщила Вируская окружная прокуратура.

Алексей Воронов признан виновным и отбывает наказание за получение взятки, нарушение требований к проведению конкурсов госпоставки и нарушение ограничения на совершение действия. На данный момент Воронов отбывает реальное тюремное заключение сроком один год. Вдобавок суд конфисковал у него преступный доход на сумму более 320000 евро.

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