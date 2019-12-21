Голосование нарвских депутатов проходило под диктатом

В ходе уголовного производства подтвердилось, что депутаты, находящиеся у власти в Нарвском горсобрании, голосовали согласно указаниям считавшегося "хозяином" города Алексея Воронова, и самым важным считалось, чтобы решение было выгодно Воронову и связанным с ним лицам. Однако уголовное производство в отношении всех них было прекращено в порядке оппортунитета.
"В ходе уголовного производства было установлено, что при голосовании в горсобрании неоднократно руководствовались интересами не города, а частных лиц, должности распределяли и голосование проходило под диктатом Алексея Воронова", - сообщила Вируская окружная прокуратура.