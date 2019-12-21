Юные дарования получили финансовую поддержку для дальнейшего развития

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Талант 17-летней Дарьи Гужовской, интересующейся науками, проявляется в естественных и реальных предметах. Девушка участвовала в испытаниях передачи "Rakett 69". А недавно она блеснула за один день на трех разных олимпиадах - по физике, математике и химии.