Сб, 21.12.2019
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Юные дарования получили финансовую поддержку для дальнейшего развития

Полученную стипендию ученица Кохтла-Ярвеской гимназии Дарья Гужовская потратит на обучение, связанное с архитектурой и городским планированием.

ФОТО: Частный архив

Энергетический фонд талантливой молодежи в 13-й раз вручал стипендии, которых нынче удостоились 30 ребят из разных уголков Ида-Вирумаа. Среди прочих стипендией отмечена ученица Кохтла-Ярвеской гимназии Дарья Гужовская, испытывающая тягу как к реальным предметам, так и к архитектуре.

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Талант 17-летней Дарьи Гужовской, интересующейся науками, проявляется в естественных и реальных предметах. Девушка участвовала в испытаниях передачи "Rakett 69". А недавно она блеснула за один день на трех разных олимпиадах - по физике, математике и химии. 

Среди кохтла-ярвеских и йыхвиских гимназистов выбирали пятерку лучших знатоков предметов, и достижение Дарьи привело ее в сборную команду Ида-Вирумаа, которая при поддержке со стороны "Viru Keemia Grupp" поучаствует в соревновании пяти школ в Ныо. 

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