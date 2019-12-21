Ида-вируские музыканты стараются победить в конкурсе "Народ поет", а мы можем им помочь

ДОСТУПНО ДЛЯ

По словам лидера группы "Dochka Bossa", вокалиста и бас-гитариста Александра Арцимовичуса, объединившись полтора года назад, они и сами не предполагали, что скоро окажутся в свете софитов и телекамер. Но рады, что их заметили и пригласили на ТВ.

- Кроме меня в группе вокалистка Ирина Оя, гитаристы Руслан Беляев и Михаил Кастрицкий. На барабанах - Даниил Масляков. Каждый из нас давно где-то музицировал, выступали в разных составах. Собрались вместе потому, что просто всем хотелось поиграть и повыступать, особенно после прошлогоднего новогоднего бала в Йыхви: один из организаторов Ааре Вахер пригласил сыграть, публика приняла хорошо и нас стали приглашать на разные городские мероприятия и корпоративы. Почти каждую неделю обеспечивали живую музыку в йыхвиском "Beer House". По объявлению об отмененном выступлении именно там нас и нашел продюсер ETV+, предложив поучаствовать в конкурсе. Почему бы и нет?