Ида-вируские музыканты стараются победить в конкурсе "Народ поет", а мы можем им помочь

Телеканал ETV+ специально к зимним праздникам подготовил проект под названием "Народ поет!" - это конкурс местных музыкантов, исполняющих хиты на русском языке. Среди конкурсантов молодой, но уже завоевавший популярность ида-вируский коллектив "Dochka Bossa".
По словам лидера группы "Dochka Bossa", вокалиста и бас-гитариста Александра Арцимовичуса, объединившись полтора года назад, они и сами не предполагали, что скоро окажутся в свете софитов и телекамер. Но рады, что их заметили и пригласили на ТВ.