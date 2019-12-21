Ирина Григорьева много лет работала психологом в школе и детском доме. Около трех лет назад в ее трудовой книжке появилась запись "Семейная мама". Семья Григорьевых приняла тогда в собственном доме детей, оставшихся без попечения родителей. Сейчас здесь живут три девочки, ставшие частью этой семьи, которая готова принять и четвертую девочку.

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В 2017 году было принято решение о закрытии Кохтла-Ярвеского детского дома в связи с тем, чтобы в дальнейшем дети могли воспитываться в системе, максимально приближенной к модели традиционной семьи. Заботу об этом взяла на себя "Детская деревня SOS".