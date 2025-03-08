Истории из ближайшего прошлого Йыхви Как кукурузник оказался в огороде, а в колхозе "Таммику" играли в демократию

АВТОРЫ КНИГИ "PILDIKESI JÕHVI LÄHIMINEVIKUST": Калле Пярт фотографировал и делал подборку фотографий, а Эрика Праве собирала и писала истории. На проходившей в атриуме Йыхвиской гимназии презентации публика потребовала следующую книгу, однако авторы сомневались, осмелятся ли взяться за нее. "Я сделала два объемных сборника об истории Йыхви. Когда в 2014 году был готов первый, я сломала ногу, а когда десятью годами позже появился второй - сломал Калле", - объяснила Эрика Праве.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik