Истории из ближайшего прошлого Йыхви Как кукурузник оказался в огороде, а в колхозе "Таммику" играли в демократию

"По-моему, очень важно знать историю родного края и уважать тех людей, которые изо дня в день делали что-то для того, чтобы Йыхви стал красивее и лучше. И, по-моему, важно разговаривать с людьми об их достижениях тогда, когда они находятся в полном здравии", - объяснила Эрика Праве историю появления своей новой книги о Йыхви.
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Сборник называется "Pildikesi Jõhvi lähiminevikust" и включает в себя 25 историй, большая часть которых произошла за последние полвека.