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Истории из ближайшего прошлого Йыхви Как кукурузник оказался в огороде, а в колхозе "Таммику" играли в демократию

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АВТОРЫ КНИГИ "PILDIKESI JÕHVI LÄHIMINEVIKUST": Калле Пярт фотографировал и делал подборку фотографий, а Эрика Праве собирала и писала истории. На проходившей в атриуме Йыхвиской гимназии презентации публика потребовала следующую книгу, однако авторы сомневались, осмелятся ли взяться за нее. "Я сделала два объемных сборника об истории Йыхви. Когда в 2014 году был готов первый, я сломала ногу, а когда десятью годами позже появился второй - сломал Калле", - объяснила Эрика Праве.
АВТОРЫ КНИГИ "PILDIKESI JÕHVI LÄHIMINEVIKUST": Калле Пярт фотографировал и делал подборку фотографий, а Эрика Праве собирала и писала истории. На проходившей в атриуме Йыхвиской гимназии презентации публика потребовала следующую книгу, однако авторы сомневались, осмелятся ли взяться за нее. "Я сделала два объемных сборника об истории Йыхви. Когда в 2014 году был готов первый, я сломала ногу, а когда десятью годами позже появился второй - сломал Калле", - объяснила Эрика Праве. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"По-моему, очень важно знать историю родного края и уважать тех людей, которые изо дня в день делали что-то для того, чтобы Йыхви стал красивее и лучше. И, по-моему, важно разговаривать с людьми об их достижениях тогда, когда они находятся в полном здравии", - объяснила Эрика Праве историю появления своей новой книги о Йыхви.

Сборник называется "Pildikesi Jõhvi lähiminevikust" и включает в себя 25 историй, большая часть которых произошла за последние полвека.

- Более старая история - это все-таки вотчина Валло, - отметила Эрика Праве, имея в виду председателя Йыхвиского волостного собрания историка Валло Реймаа.

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