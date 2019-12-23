Вт, 24.12.2019
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ВИДЕО На центральной площади Йыхви впервые проходит четырехдневная рождественская ярмарка

ФОТО: Кадр из видео

В этом году на центральной площади Йыхви с 21 по 24 декабря впервые проходит рождественская ярмарка.

В палатке, установленной на площади, около двадцати продавцов, на небольшой сцене проходят концерты.

По словам главного организатора ярмарки директора Йыхвиского центра культуры и интересов Анне Уттендорф, идея проведения рождественской ярмарки стоит на повестке дня в Йыхви уже несколько лет, несколько раз ярмарка проходила в общественном доме. "В этом году мы решили провести рождественскую ярмарку на центральной площади, чтобы в центре города было больше рождественского настроения и люди получили возможность купить вещи, которых обычно нет в магазинах", - сказала она.

Результатами первого дня рождественской ярмарки, по словам Уттендорф, остались довольны. "Покупателей было много. Мы не могли предположить, сколько продавцов будет здесь. В следующем году сделаем палатку побольше", - заверила она.

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