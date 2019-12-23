ВИДЕО На центральной площади Йыхви впервые проходит четырехдневная рождественская ярмарка

По словам главного организатора ярмарки директора Йыхвиского центра культуры и интересов Анне Уттендорф, идея проведения рождественской ярмарки стоит на повестке дня в Йыхви уже несколько лет, несколько раз ярмарка проходила в общественном доме. "В этом году мы решили провести рождественскую ярмарку на центральной площади, чтобы в центре города было больше рождественского настроения и люди получили возможность купить вещи, которых обычно нет в магазинах", - сказала она.