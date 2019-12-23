ОПРОС: Почувствуете ли вы праздник, если не будет фейерверков?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Елена НЫММИК: - Праздничное настроение зависит не от фейерверков, а от состояния души. Надо ли устраивать салют? Сложно ответить - зависит от многих причин, в том числе и от финансовой. Если в городе не хватает средств, чтобы привести в порядок главную площадь... Лучше отказаться и направить сэкономленные деньги на что-то более полезное.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Татьяна АВЕРЬЯНОВА: - Почувствую. Самое главное - создать себе настроение, хорошая компания, например. Фейерверки пугают животных, да и продавать их начинают слишком рано, дети кладут "бомбочки" в урны, пугаются люди, мусор разлетается. Пусть эти деньги лучше на что-то доброе потратят.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Оксана МАЦКЕВИЧ: - Проблема не столько в фейерверках, сколько в отсутствии снега - праздничного настроения нет, все хотят белого Рождества и Нового года. Я не против фейерверков, но по-настоящему праздничное настроение, когда все в совокупности - снег, огни...

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Роман ИВКО: - Без салюта, скорее всего, не почувствую. Снег очень нужен - это самое главное. Но и фейерверки тоже должны быть - без них праздник скучен.