ОПРОС: Почувствуете ли вы праздник, если не будет фейерверков?

Уже долгое время говорится об альтернативных решениях для фейерверков в конце года, поскольку взрывы многих пугают.
Елена НЫММИК:
- Праздничное настроение зависит не от фейерверков, а от состояния души. Надо ли устраивать салют? Сложно ответить - зависит от многих причин, в том числе и от финансовой. Если в городе не хватает средств, чтобы привести в порядок главную площадь... Лучше отказаться и направить сэкономленные деньги на что-то более полезное.
Татьяна АВЕРЬЯНОВА:
- Почувствую. Самое главное - создать себе настроение, хорошая компания, например. Фейерверки пугают животных, да и продавать их начинают слишком рано, дети кладут "бомбочки" в урны, пугаются люди, мусор разлетается. Пусть эти деньги лучше на что-то доброе потратят.
Оксана МАЦКЕВИЧ:
- Проблема не столько в фейерверках, сколько в отсутствии снега - праздничного настроения нет, все хотят белого Рождества и Нового года. Я не против фейерверков, но по-настоящему праздничное настроение, когда все в совокупности - снег, огни...
Роман ИВКО:
- Без салюта, скорее всего, не почувствую. Снег очень нужен - это самое главное. Но и фейерверки тоже должны быть - без них праздник скучен.
Вера АВИКАЙНЕН:
- Когда последний раз в Новый год ходила с ребенком к елке в Ийдла, с одной стороны, получила много позитивных впечатлений, но с другой - не чувствовала безопасности. Не против того, чтобы города устраивали яркие салюты, но надо очень продуманно подходить к организации - все по правилам, чтобы не приносило вреда никому. Бесспорно, что фейерверк создает ощущение праздника, но, к сожалению, молодежь взрывает где ни попадя и может причинить вред окружающим.