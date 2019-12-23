В учебном ресторане Ида-Вирумааского центра профобразования под руководством Михкеля Лууса готовятся кровяные колбасы со странным содержимым. Что еще хуже: во время готовки колбас звучат не духовные рождественские песни, а грохочущий метал. Осквернение святого? Проверим.

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Когда мы в один из декабрьских вечеров прибываем на место, требующий больше всего времени этап завершен и крупа за три часа разварена до мягкости. Руководитель по общепиту Йыхвиского учебного отделения Ида-Вирумааского центра профобразования Михкель Луус успел приготовить четыре смеси разного вкуса.