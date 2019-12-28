Народное собрание попытается переломить ход конфликта между властями Люганузеской волости и общиной

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Одна из инициаторов народного собрания "Будущее Кивиылиской 1-й средней школы" предприниматель Кая Крейсман, дети и внуки которой учились или учатся в 1-й средней школе Кивиыли, считает важным, чтобы все стороны смогли больше говорить друг с другом. "Было несколько собраний в более узком кругу, но они проходили так: обе стороны говорят, но ни одна не слушает", - констатировала она.