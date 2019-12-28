Сб, 28.12.2019
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Народное собрание попытается переломить ход конфликта между властями Люганузеской волости и общиной

17 декабря во время часовой предупредительной забастовки, на которой требовали восстановить Хейди Уусталу в должности, мозговой штурм на тему будущего Кивиылиской 1-й средней школы провели учителя. На проходящем в эту субботу народном собрании к обсуждению приглашается еще более широкий круг людей: родители, выпускники, предприниматели, волостные власти и все остальные, кому важна судьба этой школы.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В субботу в 13.00 в актовом зале Кивиылиской 1-й средней школы начнется народное собрание, в ходе которого попытаются разрешить затянувшийся на несколько недель конфликт между коллективом школы и властями Люганузеской волости, которые уволили с поста директора школы Хейди Уусталу.

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Одна из инициаторов народного собрания "Будущее Кивиылиской 1-й средней школы" предприниматель Кая Крейсман, дети и внуки которой учились или учатся в 1-й средней школе Кивиыли, считает важным, чтобы все стороны смогли больше говорить друг с другом. "Было несколько собраний в более узком кругу, но они проходили так: обе стороны говорят, но ни одна не слушает", - констатировала она.

Властные игры не должны касаться школы

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