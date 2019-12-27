Волостное управление Люганузе покупает PR-услугу по цене 150 евро за час

Старейшина Люганузеской волости Виктор Рауам сообщил, что "Powerhouse" дает совет, как вести себя в сложившейся ситуации, консультирует по вопросам общения как с причастными к делу лицами, так и с общественностью. "Мы связались с "Powerhouse" после того, как события, связанные с увольнением директора школы, вышли за рамки нормальности. Мы почувствовали, что нуждаемся в помощи и совете", - отметил Рауам, добавив, что решение приняло волостное управление на своем заседании и договор действует с 10 декабря.

По словам волостного старейшины, консультирование осуществляется на основании почасовой оплаты и цена составляет 150 евро за час. "Пользуемся услугой по мере необходимости и до тех пор, пока считаем это необходимым", - добавил он, отметив, что при выборе поставщика услуги определяющим фактором была не только цена, но и опыт фирмы в решении кризисных ситуаций и доверие к ней.

На вопрос, какую пользу должна принести Люганузеской волости покупка услуг у агентства по связям с общественностью, Рауам ответил: "Ни одно местное самоуправление не обладает полной коммуникативной компетентностью, в особенности в области антикризисных коммуникаций, которые требуют уникальных навыков. Считаю, что полученная помощь помогла нам успешнее справиться с ситуацией. Основная польза - содействие разумному разрешению ситуации".

Помощник старейшины Люганузеской волости Энно Мягар сказал "Северному побережью" в понедельник, что PR-агентство решили нанять из-за "крупной массовой атаки", подразумевая сообщения, которые распространяются в "Facebook". Работающая в Люганузеском волостном управлении специалист по связям с общественностью Вийвиан Пялл сказала, что не знает, почему волостная управа решила нанять агентство по связям с общественностью.