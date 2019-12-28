ПЕРЕДОВИЦА: Год образовательной борьбы

В самом начале года у родителей возникли сомнения относительно создаваемой Кохтла-Ярвеской государственной гимназии. Община, становившаяся все активнее, начала требовать ответы у министерства. Однако приходившие оттуда мнения становились все более путаными и уклончивыми, что только усиливало подозрения, что у возглавляющей Министерство образования Центристской партии есть план построить вместо гимназии с обучением на государственном языке учреждение образования, в котором доминирующим языком обучения останется русский, а эстоноязычное обучение задвинут на второй план.

Вследствие этого поражение Центристской партии на выборах в Рийгикогу имело довольно ощутимый привкус конфликта вокруг Кохтла-Ярвеской гимназии. Прорыв в ситуации со школой наступил после смены директора.

Нынешней осенью мы все имели возможность сопереживать участникам некрасивой истории в Люганузеской волости, где местная власть вступила на тропу политического притеснения в отношении признанного и уважаемого директора Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу. Волостному управлению, наверное, и во сне не могла привидеться та буря, которая поднялась после увольнения директора. И снова с инициированием конфликта связана Центристская партия, к которой на этот раз, к сожалению, примкнула "Isamaa".

Этот год ознаменовался также беспокойством эстоноязычных школ уезда о финансировании языкового обучения. В эти школы приходит все больше детей из русскоязычных семей, и им нужно помочь подтянуть язык. Однако государство, которое годами вкачивало дополнительные деньги в языковое обучение в русскоязычных школах, не видит в этом необходимости. Но мы видим, что большая часть этих денег оказалась выброшена на ветер, поскольку качество обучения эстонскому языку во многих русских школах осталось неважным.