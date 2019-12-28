2019-й войдет в историю как год выдергивания штепселей сланцевого электричества

Уменьшившийся в два раза по сравнению с прошлым годом объем производства электроэнергии, почти наполовину сократившееся потребление сланца и около тысячи исчезнувших рабочих мест - таков завершающийся год для сланцевой энергетики, исконной отрасли промышленности Ида-Вирумаа.
- Этот год наверняка стал одним из наиболее переломных, тяжелых и нервных для сланцевой энергетики. Настолько сильно, как сейчас, сланцевую энергетику в этом веке еще не сворачивали. Но в итоге мы через это прошли и по-прежнему живы, - констатирует отвечающий в правлении "Eesti Energia" за крупную энергетику Райне Пайо.