2019-й войдет в историю как год выдергивания штепселей сланцевого электричества

ДОСТУПНО ДЛЯ

- Этот год наверняка стал одним из наиболее переломных, тяжелых и нервных для сланцевой энергетики. Настолько сильно, как сейчас, сланцевую энергетику в этом веке еще не сворачивали. Но в итоге мы через это прошли и по-прежнему живы, - констатирует отвечающий в правлении "Eesti Energia" за крупную энергетику Райне Пайо.

В то же время он добавляет, что если поискать во всем этом что-то позитивное, то стоит подумать о том, что в Эстонии выбросы СО2 в нынешнем году сократились наполовину по сравнению с периодом годичной давности. "Эстония - одна из передовых стран Евросоюза в деле достижения поставленной на 2030 год цели по сокращению выбросов СО2".