Как и Иисус, Аго Гашков отметил свой день рождения 25 декабря, но если первый родился примерно в нулевом году, то Аго появился на свет ровно шестьдесят лет назад. Если первый путешествовал, творил чудеса и учил, то Аго путешествует, изучает и запечатлевает; может быть, и учит, если его спрашивают и слушают. Делает он свое дело уже больше половины жизни и обычно с помощью камеры и микрофона.

ДОСТУПНО ДЛЯ

- Теперь у тебя уже очень солидный стаж - не думал ли ты о создании произведения наподобие книги Екклесиаста, в котором поведаешь другим, что ты познал и какой опыт получил за свой долгий трудовой и жизненный путь?

- Книга Екклесиаста в Библии самая понятная - по крайней мере мне, язычнику, так кажется. Но нет! Не думал, не пишу.