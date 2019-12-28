Как и Иисус, Аго Гашков отметил свой день рождения 25 декабря, но если первый родился примерно в нулевом году, то Аго появился на свет ровно шестьдесят лет назад. Если первый путешествовал, творил чудеса и учил, то Аго путешествует, изучает и запечатлевает; может быть, и учит, если его спрашивают и слушают. Делает он свое дело уже больше половины жизни и обычно с помощью камеры и микрофона.