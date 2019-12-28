28 декабря 2019, 0:00
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Заслуженный летописец Вирумаа идет в ногу со временем
СТАТЬЮ
Как и Иисус, Аго Гашков отметил свой день рождения 25 декабря, но если первый родился примерно в нулевом году, то Аго появился на свет ровно шестьдесят лет назад. Если первый путешествовал, творил чудеса и учил, то Аго путешествует, изучает и запечатлевает; может быть, и учит, если его спрашивают и слушают. Делает он свое дело уже больше половины жизни и обычно с помощью камеры и микрофона.
- Теперь у тебя уже очень солидный стаж - не думал ли ты о создании произведения наподобие книги Екклесиаста, в котором поведаешь другим, что ты познал и какой опыт получил за свой долгий трудовой и жизненный путь?